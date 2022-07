Vai in crociera? Meglio sapere fin da ora cosa non potrai più fare a bordo!

Stai pianificando una bella crociera? Allora dovresti sapere che non è più permesso svolgere determinate attività a bordo.

Voglia di andare in crociera? Ci sono alcune cose che dovresti sapere per non rischiare di finire nei guai.

Proprio così, in passato alcune attività erano consentite sulle navi da crociera, ora invece la situazione è cambiata, per alcuni anche drasticamente.

Cosa non fare sulla nave da crociera

A prescindere dal fatto che tua sia un passeggero più esperto o alle prime armi, ci sono alcune attività che non potranno essere riproposte su una nave da crociera.

Se ne hai da poco pianificata una, scopriamo insieme alcune cose che prima erano abbastanza comuni vedere a bordo.

Prendere il sole in topless

In passato le navi avevano spesso aree designate, di solito sui ponti più alti, per le donne che volevano prendere il sole in topless. Oggi, con il diffondersi delle crociere per famiglie, questa pratica è stata vietata sulla maggior parte delle navi. Alcune crociere europee però ancora lo permettono. Se non vuoi ritrovarti con i segni dell’abbronzatura e non ha timore di mostrarti in tutto il tuo splendore, ti consigliamo di prenotare una crociera con una compagnia che permetta l’abbronzatura in topless o, al massimo di limitarsi a un’area piscina coperta, che la maggior parte delle navi ha.

Tiro al piattello

Fino agli anni ’90, le compagnie di crociera permettevano di tirare al piattello a bordo delle loro navi. I croceristi ricevevano pistole vere e proprie e i membri dell’equipaggio lanciavano in aria uccelli di terracotta a cui sparare. Tralasciando le implicazioni di sicurezza legate alla consegna di armi da fuoco ai passeggeri, il lancio di qualsiasi oggetto estraneo nell’oceano è una pratica oggi severamente vietata. Se vuoi esercitarti a sparare all’impazzata, recati alla sala giochi della nave, se ce n’è una, o iscriviti a un gioco di laser tag, offerto su molte delle navi più recenti.

Fumare

Sebbene non sia più consentito fumare nella maggior parte delle aree pubbliche o sui balconi delle cabine, sulle moderne navi da crociera è ancora permesso fumare in almeno una o due aree designate, che includono i casinò e un paio di aree sul ponte aperto. Il divieto di sigarette, sigari e sigarette elettroniche nella maggior parte dei luoghi a bordo è dovuto sia alla sicurezza che al comfort dei passeggeri. La maggior parte di loro non vuole sentire l’odore di sigaretta mentre per esempio cena o si gode uno spettacolo. Inoltre, il fuoco può diventare una vera minaccia per le navi da crociera. Se non riesci a fare a meno della tua sigaretta quotidiana, cerca di capire dove ti è permesso accendere all’aperto.

Campi da golf senza rete

Nelle crociere di un tempo, i passeggeri più sportivi potevano lanciare le palline da golf dalla parte posteriore della nave fino all’acqua. Come per il tiro al piattello, si trattava di uno spreco che comportava l’immissione in mare di un bel po’ di rifiuti. Con la continua evoluzione delle pratiche ambientali, le compagnie di crociera hanno cercato di trovare altri modi per essere eco-compatibili, tra cui l’abolizione dell’uso libero delle palline da golf. Perciò, se sei un appassionato di golf che non riesce a non giocare per almeno un paio di giorni, accertati che la tua nave disponga di una rete da golf su uno dei ponti superiori. In caso contrario, potresti trovare un campo da minigolf che ti permetta almeno di dedicarti alla tua passione.