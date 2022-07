Antonino Spinalbese, colpo basso a Belen: il gesto con la nuova fidanzata Giulia

Continua a colpi di gossip l’affondo di Antonino Spinalbese nei confronti dell’ex Belen Rodriguez, adesso compie un gesto inequivocabile con la nuova fidanzata.

Non si placano le vicende amorose che vedono coinvolti durante quest’estate infuocata Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due sono ormai separati da tempo ma restano tuttavia, uniti dall’amore per la piccola Luna Marì, nata dalla loro frequentazione. La showgirl si gode il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino e su questo non ci sono più dubbi.

Antonino, nel frattempo, ha dichiarato in recenti interviste di non sentirsi minacciato dalla presenza del ballerino nel suo rapporto con la ex e la figlia, che continua ad essere molto sereno. L’hairstylist aveva raccontato, infatti, di aver “protetto” Belen durante il periodo della gravidanza facendo in modo che fosse più tranquilla possibile, pur sapendo però in un certo qual modo, che la loro storia non avrebbe avuto lunga durata.

E se la bella conduttrice ha il cuoricino riscaldato dal ritrovato amore di un tempo, lui invece si è lanciato in una frequentazione tutta nuova. Sulle prime non c’è stata nessuna ufficialità, ma è bastato poco all’occhio attento dei social, per notare dettagli interessanti che hanno permesso di fare il punto della situazione.

Giulia Tordini e Spinalbese: i baci ci sono, il flirt è ufficiale

Supposizioni, dunque, perlomeno fino a questo momento. Il bel parrucchiere è stato avvistato durante alcune passeggiate a Milano con Giulia Tordini. Lei, imprenditrice e fondatrice del brand Leda Madera, era stata beccata ad indossare uno stesso bracciale che portava anche lui, guarda caso durante una vacanza nella stessa location.

Non ci è voluto molto, così, ad unire i puntini ed avere un’ulteriore prova che i due avessero avviato una frequentazione. Si tratta solo di amicizia? Potevamo anche crederci, certamente un uomo e una donna che passano del tempo insieme non devono per forza essere una coppia. Ma state tranquilli, ci ha messo poco il nostro Alfonso Signorini a ficcare il naso nella vicenda e darci le conferme ufficiali. Giulia Tordini e Antonino Spinalbese sono stati beccati nelle ultime ore in quel di Forte dei Marmi, mentre si scambiano effusioni e baci romantici di fronte ai paparazzi.

Non è bastato allontanarsi da Milano per cercare un po’ di privacy in un weekend di relax, la nuova coppia non l’ha fatta franca. Si apre così un nuovo capitolo nella vita amorosa dell’hairstylist che, a quanto si vociferava, è uno dei candidati per entrare prossimamente nella casa del GF Vip. (Per vedere le foto clicca qui)