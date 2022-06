Dopo Belen, Antonino Spinalbese punta l’imprenditrice e non è una qualunque

Il cuore di Antonino Spinalbese sembra essere ancora una volta in tumulto, questa volta c’è un’imprenditrice nella sua vita e il suo nome ha dei collegamenti particolari.

Sembra proprio non trovare pace il cuore dell’hairstylist Antonino Spinalbese. Unito per sempre a Belen Rodriguez dalla nascita della piccola Luna Marì lo scorso luglio, su di lui il gossip impazza senza però trovare una verità.

Nel frattempo, chiuso il capitolo con lui, la showgirl sta vivendo senza troppa riservatezza il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino che ormai sembra essere praticamente ufficiale. Bellissimi e felici, la coppia compare tra paparazzate e stories Instagram per la gioia dei tanti fan che erano legati alla loro love story. Ma cosa ne pensa il padre della secondogenita?

In una recente intervista al settimanale Chi, Spinalbese ha raccontato quali siano i suoi sentimenti nell’assistere a questo riavvicinamento tra i due conduttori. “La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire“, ha rivelato lui spiegando che ci teneva a proteggere la gravidanza di Belen pur sapendo che probabilmente la storia non sarebbe durata a lungo. “Poi ho capito che sarei riuscito ad essere un buon padre anche da solo“, ha concluso.

L’hairtsylist sostiene inoltre di non aver mai risentito della presenza di Stefano De Martino, affermando che spera che i due proseguano la loro vita felici. Ma cosa succede nel suo cuore? Pare proprio che il flirt con Helena Prestes, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, sia già giunto al termine e che ora nella sua vita ci sia un’altra donna nota.

Chi è la nuova fiamma di Spinalbese: c’è un collegamento con Stefano De Martino

Messo da parte un flirt, si riaccendono i riflettori sull’ex di Belen che pare proprio abbia trovato una nuova compagna. Sono state le sue recenti pubblicazioni su Instagram a lasciar pensare che l’hairstylist abbia avviato una frequentazione con Giulia Tordini.

Lei è la direttrice creativa e founder di Leda Madera, brand di gioielli molto noto. Gli attentissimi follower hanno notato nelle foto di Spinalbese che qualcosa pottrebbe unire i due: come svelato da Whoopsee, infatti, alcuni scatti è visibile un bracciale con un particolare design che compare anche nelle stories dell’imprenditrice. Antonino, che di recente ha rivelato un dettaglio particolare della sua vita, è stato poi “incastrato” anche da una foto comparsa sul profilo della Tordini, che lascia vedere una schiena tatuata facilmente attribuibile proprio a lui.

Naturalmente non poteva che esserci sotto un intrigo ancora più interessante: Giulia è la sorella di Giorgia Tortini, nonché co-fondatrice del celebre brand di moda The Attico. Ma chi è l’altra fondatrice? La collega è Gilda Ambrosio, ex-flirt di Stefano De Martino e molto amica del conduttore. Insomma, un collegamento che sembra senza fine.