Il taglio bicolore: perfetto per chi in estate non ha paura di osare!

Se sei amante degli eccessi, ecco che il taglio bicolore può fare davvero al caso tuo. In cosa consiste? Te lo spieghiamo noi.

Perché scegliere tra due colori di capelli quando puoi averne due sulla tua chioma contemporaneamente?

Per le eterne indecise, ma anche per le più estrose e per le donne che non hanno paura di sperimentare, nasce la moda dei capelli bicolore, l’ultima tendenza dell’estate, partita da super stare del calibro di Dua Lipa – non è un gioco di parole sul suo nome – ed arrivata sulla testa di tutte noi comuni mortali.

Cosa ti potrà aiutare? La riga centrale, che funga da divisorio e che possa separare perfettamente in due parti uguali i nostri capelli.

Ma non necessariamente, perché possiamo anche scegliere di colorare semplicemente punte e frangia a contrasto. Insomma, le possibilità che abbiamo sono davvero tante.

In pratica, è come se vivessero sulla nostra testa due diverse entità, che ci ricordano che possiamo essere chiunque desideriamo, senza freni, senza indugi, senza regole.

Non sappiamo scegliere tra un rosa, decisamente più eccentrico, ed un platino, originale, ma molto più basic? Non dobbiamo farlo per forza, possiamo optare per entrambi.

Questo trend infatti non ha limiti: spazio alla fantasia, accogliamo la nostra indecisione e trasformiamola in originalità.

Possiamo infatti scegliere di abbinare la stessa nuance ma declinata in modi differenti, puntare su contrasti extra strong, oppure giocare sul nostro colore naturale, a cui accostare una tinta accesa.

Ovviamente però questa moda presuppone che ci sia un taglio adatto su cui applicarla. Quali sono i migliori per accoglierla? Il caschetto ad esempio, soprattutto quando parliamo di colori “shock”, che in questo modo verranno smorzati dalla lunghezza midi.

Ma anche un taglio lungo pari può fare al caso nostro comunque, per conferire alla nostra allure un tocco di raffinatezza.

Possiamo anche decidere di non prendere decisioni avventate e di provare questo “colpo di testa” in maniera non permanente. Come? Sfruttando il poptarting, un altro trend estivo che consiste nello sperimentare diverse nuance e sfumature – rigorosamente tutte insieme, si intende, ma in modo non permanente.

Trattasi quindi di una colorazione temporanea, una via di mezzo tra la moda Y2K e la contemporaneità, in cui l’unico imperativo è sbizzarrirsi senza la paura di commettere errori (tanto dopo un tot di tempo il colore va via e la tinta diventa solo uno sbiadito ricordo).

Detto ciò, come possiamo mettere in pratica questo taglio bicolore? Ecco qualche idea da cui prendere spunto.

Taglio bicolore: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Sbarcata direttamente da Hollywood ed esportata in tutto il mondo, la tendenza dei tagli bicolore sta letteralmente spopolando.

Perché? Probabilmente perché non è convenzionale, ti rende unica, è singolare, ma pur sempre glamour.

Sì, perché questo nuovo trend è indice di grinta, di voglia di apparire per come si è e non per come si dovrebbe, di capacità di essere sé stessa a tutti i costi.

Come abbiamo anticipato, tutto sta nell’accostare due tinte diverse tra loro – complementari, simili, oppure a contrasto – per avere un effetto wow.

Ma in realtà non è così semplice come sembra e quindi per venirti incontro e dimostrarti che le tue possibilità saranno davvero infinite, ecco qualche idea – presa gentilmente in prestito dalle Vip di Hollywood – da cui potrai prendere spunto.

La prima super star da cui prendere spunto è la succitata Dua Lipa. Sappiamo benissimo che lei è un’icona di stile – ed anche musicale ovviamente – e che i suoi successi non sono solo professionali. I suoi outfit, il suo trucco, i suoi capelli sono imitati da chiunque, in tutto il mondo.

Ecco che lei è stata una delle primissime a sfoggiare il taglio bicolore, già un paio di anni fa. Quale? Un contrasto nettissimo tra il nero nella parte inferiore ed il biondo nella parte superiore e ai lati del viso.

Esiste anche una tendenza, chiamata skunk hair, che consiste nell’unire il biondo ed il castano. Il nome deriva da skunk – puzzola in inglese – ed è appunto dovuto al fatto che l’accostamento tra queste due nuance ricorda proprio questo animale.

Ma non solo, perché i più nostalgici ricorderanno anche una tinta analoga girare tra la Spice Girls negli anni ’90. Ed infatti è proprio così, loro avevano previsto tutto.

Ed a questo proposito, se invece unissimo il rosso al biondo? Al via quindi con i money piece highlighters, le ciocche bionde frontali, da applicare rigorosamente sulla base rossa, in pieno stile Ginger Spice.

E ancora, sappiamo benissimo ormai che quando si tratta di generare tendenze, TikTok la fa da padrone ed infatti proprio dal social arrivano i cosiddetti Money Piece Highlight.

Trattasi di un trend – diffusosi soprattutto tra i componenti della Z Gen – che consiste nello schiarire solo le due ciocche ai lati del viso. Di che colore? Dipende dall’effetto che vuoi. Puoi scegliere un biondo platino, uno più scuro, oppure optare per nuance accese e brillanti.

Esiste poi un’altra tendenza: quella di colorare solo le punte e lasciare la base naturale. In questo modo l’effetto sarà quello “dipped in color” (appena immerso nel colore).

Un esempio di accostamento? Nero e rosso. Se hai la base molto scura, prova a tingere solo le punte di un rosso acceso e vedrai che l’effetto sarà più che trendy.

Un’altra versione di tagli bicolore è costituita dai crunchy highlighters. Cosa sono? Banalmente potremmo chiamarle anche mèches, ma in realtà sono molto di più, perché se lo scopo di queste ultime è di non apparire troppo diverse dal colore naturale, in questo caso il nostro fine sarà l’esatto opposto.

Vogliamo mettere in scena un vero e proprio revival anni ’90? Sceglile bionde e grandi ed applicale sulla tua chioma castana.

Un’altra combo vincitrice? Argento e nero. Prova a partire dalla base argentata e colora solo frangia e lunghezze di nero. Vedrai che l’effetto finale sarà sorprendente.

Per le amanti degli estremi, per chi ama osare e per chi non ha paura di esagerare, ecco che arriva la chioma effetto sorbetto. Cos’è? Un incrocio tra un color arancia (su una parte della testa) ed un rosa pesca (sull’altra). Preferibilmente il tutto su un taglio a caschetto.

Se all’inizio dell’estate avevi optato per uno shullet, poi, puoi provare a rendere anche questo bicolore (e sarai perfetta davvero). Come? Osando con un contrasto forte, come il fucsia ed il nero.

Un’altra unione è quella tra il castano come base ed il rosa candy sulla parte inferiore della chioma. Oppure, in modo analogo, se hai la base scura, puoi anche pensare di colorare le ciocche che circondano il tuo viso di blu (oppure una delle sue declinazioni).

In ogni caso, il taglio bicolore è tutto ciò che ci serve per essere originali in poche mosse.