Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7? Lei svela la verità

Rita Dalla Chiesa è pronta ad entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini? Lei ha rotto il silenzio, rivelando come stanno realmente dietro le cose.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La settima edizione del reality show di canale dovrebbe partire, salvo imprevisti, dal 12 settembre. Il cast non è ancora stato scelto del tutto, ma la produzione sembra essere a lavoro per selezionare vipponi che siano in grado di eguagliare le dinamiche create da quelli che hanno da poco lasciato la casa più spiata d’Italia.

Un compito decisamente non facile, ma che siamo sicuri riusciranno a portare avanti senza troppi intoppi. Tra i possibili candidati, è uscito il nome di Rita Dalla Chiesa, che non ha mai partecipato ad un reality show. Ma questa indiscrezione sarà vera o oppure sarà soltanto una cantonata?

A rompere il silenzio è stata la diretta interessata ai microfoni di Fanpage rivelando se ci sarà o meno nel cast del Grande Fratello Vip 7.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Rita Dalla Chiesta rompe il silenzio e svela tutto

Rita Dalla Chiesa, senza troppi giri di parole e schietta come soltanto lei sa essere, ha parlato della sua possibile partecipazione al GF Vip 7, dove è calato il gelato su Alfonso Signorini, rivelando che cos’è successo davvero prima dell’inizio del reality show di canale 5.

La storica conduttrice di Forum ha ammesso, durante il corso della breve intervista, che la sua partecipazione non è affatto così scontata ma è pur vero che ci sono stati dei contatti con il conduttore per parlare della sua presenza nel cast. Rita è molto tentata di prendere parte al progetto, ma ha ancora qualche dubbio. Dubbio che, ci ha tenuto a chiarire, non riguarda il cachet come i più maliziosi potrebbero pensare, ma alla possibilità di mettersi a tutto tondo durante il corso di quest’esperienza, dove il proprio vissuto, tutti gli scheletri nell’armadio, vengono a galla e non esiste più una sfera privata.

Lei conosce e si fida di Alfonso, ma vuole pensarci bene prima di accettare o meno un’eventuale partecipazione. Rita Della Chiesta nel cast del GF Vip 7 non è dunque una presenza certa, a differenza di altri due nomi che sembrerebbero essere stati confermati dallo stesso conduttore attraverso degli indizi lasciati su Instagram. Di chi stiamo parlando?

Di Chadia Rodriguez, famosa cantante amata dai giovanissimi, e Pamela Prati, che è pronta a viversi quest’esperienza dopo un fallimentare tentativo fatto durante il corso della prima edizione, che vedeva al timone del progetto Ilary Blasi.