“Ero obeso, mi chiamavano ciccione”: confessione choc della star italiana

La star italiana musicale del momento si è lasciata andare ad una confessione choc che nessuno si aspettava, il cantante rivela di essere stato sovrappeso.

Nell’ultimo anno abbiamo avuto modo di conoscere tantissime nuove stelle nascenti del panorama italiano. Se si parla del mondo della musica, sono molte le realtà che si affacciano nelle classifiche, anche grazie alla partecipazione a talent show e concorsi. Per alcuni, si sa, quando la ruota gira vuol dire che i successi arrivano uno dietro l’altro.

Ed è proprio quello che è successo a lui: bello, talentuoso e divertente. Lanciato dall’ultimo Festival di Sanremo, ha raggiunto una popolarità immediata proprio grazie alla sua ironia che si è distinta fin da subito. In effetti lui, ha avuto la classica fortuna dell’ultimo posto. Classificandosi dopo tutti gli altri artisti in gara, fino al giorno prima della proclamazione del vincitore affermava scherzando di essere convinto di arrivare agli Eurovision Music Awards. Ora, l’estate è tutta per lui: stiamo parlando di Tananai.

Alberto Cotta Ramusino all’anagrafe, il cantautore classe 1995 è originario di Milano e fin da adolescente ha scoperto una grande propensione per la musica. Nella sua cameretta scriveva i suoi primi pezzi, che però non hanno trovato sfogo che qualche anno dopo. Adesso è l’artista del momento, dopo Sanremo consacrato anche dalla collaborazione con Fedez e Mara Sattei per la hit estiva La Dolce Vita. Ora, però, si è lasciato andare in un’intervista facendo scoprire qualcosa in più sul suo passato.

“Pesavo 82 chili”, il cantante rivela com’è stata la sua vita da ragazzino

Conosciamo tutti il suo lato spregiudicato ed energico, quello che mostra sul palco durante ogni sua esibizione. La sua felicità per i successi raggiunti è palpabile, ma il suo passato da ragazzino non è stato altrettanto gioioso. Tananai si è raccontato in una recente intervista a Il Corriere della sera, rivelando qualche aspetto su di lui che probabilmente pochissimi conoscevano.

“Vita di periferia tranquilla, senza problemi“, ha dichiarato il ragazzo spiegando di essere cresciuto a Cologno Monzese. Non sono mancati però gli insulti e qualche spintone a causa della sua forma fisica abbondante, motivo per cui non piaceva alle ragazzine (al contrario di adesso, come un altro celebre artista conteso tra due donne). “Al massimo qualche ‘ciccione’ e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo“, ha raccontato Tananai confrontandolo con quello mediatico sostenuto durante la sua partecipazione al Festival.

L’interprete de La dolce vita ha detto che da ragazzino pesava 82 chili per 1 metro e 50 di altezza. Col tempo, però, ha iniziato a mangiare sano e lo sviluppo insieme agli ormoni, lo hanno aiutato a crescere e diventare più snello fino alla forma che ha attualmente: il suo peso ora è di 76 chili per 1,82 di altezza. Un vero idolo dei giovanissimi, oggi non gli resta che godersi i meritati riconoscimenti, grazie soprattutto alle sue hit come il nuovo singolo Pasta, già pronto per essere un tormentone.