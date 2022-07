Occasione speciale? Copiamo l’abito rosa liscio di Federica Pellegrini

Tra tutte le sfumature di rosa quella scelta da Federica Pellegrini per la sfilata di Max Mara Resort 2023 a Lisbona è senza alcun dubbio la più cool dell’estate. Vediamo come copiarla.

La bella, bravissima ed a sorpresa (no, non era per niente scontato) simpatica Federica Pellegrini convolerà presto a nozze con l’ex nuotatore – e suo allenatore – Matteo Giunta.

Il successo come giudice ad Italia’s Got Talent è consolidato e dopo aver festeggiato ad Ibiza con le amiche di sempre si prepara al grande giorno. Vediamo come ispirarci al suo stupendo outfit rosa che, tra l’altro, sarebbe perfetto come abito da damigella.

L’abito rosa di Federica Pellegrini è un sogno semplice e prezioso

L’abito lungo con scollo profondo, spalline sottili, spacco sul lato destro e gonna ampia di Le Style de Paris (33,90 euro) si avvicina molto a quello di oggi.

Altra scelta interessante consiste in un vestito lungo, in pizzo, con fiori 3D, in vendita su Asos. Gli inserti in tessuto a rete con ricami floreali lo rendono adatto ad un red carpet (o al proprio compleanno). Realizzato da Jarlo, costa 143,95 euro già scontato del 20%.

Su Zalando l’abito da sera satinato True Decadence cream slip (136 euro) va portato rigorosamente con tacchi alti (meglio se argento) e pochette coordinata. Sono bandite le borse xxl e le tracolle.

Sono molte le star internazionali che hanno indossato questo genere di abito sottoveste in seta rosa. Romantico per forma e colore, è al contempo sensuale per la scollatura sulla schiena.

Se si preferisce però avere la comodità di una tuta allora la jumpsuit in raso rosa a 55,99 euro di Asos Design sembra la migliore per rapporto qualità prezzo. Senza spalline e con volant sul seno, si stringe in vita per poi cadere morbidamente sui fianchi con pantaloni a palazzo. Per il match con scarpe basse assicurarsi di passare dalla sarta per l’orlo così da scongiurare l’effetto Cucciolo.

Le vip di “casa nostra” sono decise a puntare su outfit monocromatici per un effetto in perfetto stile “a me gli occhi”. Alessia Mancini, ad esempio, aveva scelto il rosso e la campionessa di nuoto, Federica, il pink. Visto e considerato quanto stia funzionando non abbiamo scuse, dobbiamo ispirarci a questi look.

Silvia Zanchi