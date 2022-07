Beautiful e Una Vita anticipazioni: sacrificio d’amore, ma non tutto luccica

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Nelle nuove puntate l’amore vincerà su tutto! Scopriamo insieme di più!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi il protagonista assoluto delle due soap opera sarà l’amore e tutte le sue sfumature.

Vediamo insieme nel dettaglio cosa accadrà in Beautiful e in Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: Quinn si riavvicina a Carter

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful. Attualmente infatti sta andando in onda la storyline che vede Quinn Fuller sempre più vicino a Carter Walton e al tradimento di suo marito Eric Forrester.

Un tradimento sempre più avvincente e che animerà le trame estive di Beautiful. Tuttavia, dalle anticipazioni americane sugli episodi in onda sul canale CBS sappiamo che le dinamiche fra i tre protagonisti sono cambiate.

Se avete seguito le nostre anticipazioni americane saprete infatti che Quinn è tornata insieme ad Eric che sembra aver superato il tradimento della coniuge (e successivamente ha ricambiato il favore, tradendola con la sua ex Donna Logan); sul versante Carter, il giovane e affascinante avvocato si trova ad un passo dal matrimonio con la sorella della sua ex Zoe ossia Paris Buckingham.

Ma quello che non sapete è che gli showrunner della soap ci riserveranno altre grosse sorprese. Sì perché Quinn Fuller non accetterà di farsi scappare Carter e tenterà in tutti i modi di impedire il matrimonio dell’avvocato con la Buckingham. Come ci riuscirà?

Secondo le anticipazioni di Beautiful, la Fuller farà irruzione al matrimonio mettendo fine allo scambio delle promesse fra Carter e Paris.

Una Vita, anticipazioni: Felipe sempre più vicino all’infermiera Dori

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Secondo le nuove anticipazioni di Una Vita che vede i protagonisti dopo cinque anni dallo scoppio della bomba anarchica, scopriremo nuovi dettagli sulla nuova vita di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

L’avvocato, dopo l’addio alla ex moglie Genoveva Salmeron (oggi sposata con Aurelio Queasada) e dopo la crisi di nervi avuta come conseguenza della morte di Natalia e della situazione drammatica vissuta ad Acacias sembra aver ritrovato la “felicità” al fianco della sua infermiera Dori Navarro (Leonor Martin).

Secondo la ricostruzione dei fatti, fra Felipe e Dori scoppierà l’amore suggellato da un bacio. Tutto avrà origine quando l’Halvarez comunicherà all’infermiera di essersi innamorato di lei. A quel punto, la giovane sembrerà ben disposta a ricambiare il sentimento ma per poco tempo. Subito dopo, infatti, la Navarro tornerà a comportarsi come sempre e chiederà esplicitamente a Felipe di continuare a comportarsi con lei come se fosse unicamente il suo capo.

Eppure la passione quando scoppia non la puoi fermare e ben presto Dori tornerà fra le braccia di Felipe fino a concedersi a lui in una notte di passione.