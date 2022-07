Meghan in politica, Harry sempre più indietro: da Principe a casalingo!

Ormai il Principe Harry sembra essere diventato un “principe casalingo”: è questa l’opinione dei media dopo le affermazioni di Meghan Markle.

Era davvero questo che il Principe Harry desiderava quando ha deciso di abbandonare gli onori e i doveri legati alla Famiglia Reale? Secondo coloro che sostengono i Sussex sì, era esattamente ciò che Harry desiderava, ma per molti le cose non stanno così e, come al solito, sarebbe tutta colpa di Meghan.

Quando il Principe Harry ha lasciato Buckingham Palace per trasferirsi sul Continente Americano era evidentemente arrivato al massimo della sopportazione.

Come tutti sanno la storia personale di Harry è stata segnata da esperienze molto dure e traumatiche a partire dalla morte di sua madre. Da quel momento della sua vita Harry ha sempre avuto la sensazione di essere in trappola e di doversi liberare, prima o poi, sia dai suoi obblighi familiari sia (soprattutto) dall’invadenza della stampa nella sua vita.

Fino a che Harry è rimasto scapolo, lo staff di collaboratori di Sua Maestà è riuscito a tenerlo in riga: nonostante tutte le difficoltà Harry era uno dei royals più popolari e più impegnati su moltissimi fronti e altrettante iniziative.

Le cose sono radicalmente cambiate però da quando Harry ha sposato Meghan Markle.

Da Principe attivista a Principe Casalingo: la parabola di Harry dopo il matrimonio con Meghan

Quando Harry e Meghan si sono sposati hanno sempre fatto di tutto per trasmettere l’immagine e l’idea di una coppia assolutamente alla pari, all’interno della quale i due partner si sostengono a vicenda e in ogni occasione.

Inizialmente tutti (dall’opinione pubblica ai giornalisti) avevano creduto con entusiasmo a questo modello di coppia ideale e così moderna. Con l’andar del tempo però è sembrato che le cose non andassero esattamente così.

Harry e Meghan si sono lanciati in molti progetti, alcuni di coppia, altri personali. Purtroppo nessuno di tali progetti sembra essere andato a buon fine. Solo per fare un esempio, il podcast per Spotify che era stato annunciato a Natale 2020 non ha mai visto la luce, tanto che l’azienda ha dovuto correre ai ripari umiliando i Sussex.

Un altro progetto – apparentemente interessante – è stato invece abortito prima ancora di cominciare: si tratta della serie animata Pearl, un progetto personale di Meghan che conteneva anche un indizio segreto sulla vita della Duchessa. Netflix, che avrebbe dovuto realizzare lo show, ha deciso di non investire sul progetto perché non era abbastanza promettente dal punto di vista economico.

In tutto questo, però, Harry e Meghan non si sono fermati. Mentre il Principe sta lavorando al suo libro di memorie e al documentario sulla sua vita dopo la Megxit, sempre prodotto da Netflix, Meghan ha deciso di puntare ancora più in alto.

Negli Stati Uniti molti avevano il sentore che Meghan prima o poi si sarebbe lanciata in politica, decisa a dare un seguito concreto alle sue forti idee femministe. Sembra che Meghan ci stia effettivamente pensando e, secondo voci ormai incontrollate, pare che voglia cominciare un percorso che possa portarla a candidarsi a Presidente degli Stati Uniti.

Del resto, è stata proprio lei a pronunciare la frase “ci vedremo a Washington” durante un’intensa intervista per Vogue in cui parlava della legge sull’aborto.

E Harry, in tutto questo? Si ha sempre più l’impressione che il Principe sia stato relegato a comparsa, rivestendo un ruolo di secondo piano rispetto alla vulcanica moglie americana.

Del resto quest’idea si è fatta strada già molto tempo fa, cioè quando Harry ha fatto una comparsata nel video di compleanno di Meghan, rendendosi un po’ ridicolo agli occhi del mondo e quando i due sono comparsi sulla copertina del Time. In quell’occasione lei era bellissima e troneggiante al centro della scena, lui vestito di nero e relegato in un angolo, appoggiato a lei come in cerca di sostegno.

Inoltre, Harry ha fatto moltissime dichiarazioni sul profondo legame che ha stabilito con i suoi figli e soprattutto sulle gioie della paternità. In particolare, Harry sembra davvero pazzo della figlia minore Lilibet, che promette di essere davvero l’adorata principessa di Papà.

In questo scenario, con Meghan così impegnata su fronti sempre diversi e con Harry sempre più a proprio agio in un ruolo “casalingo”, molti vedono la totale rovina di Harry. Era davvero questo il desiderio più profondo del figlio di Carlo e Diana? O è tutto frutto di una manipolazione da parte di Meghan?