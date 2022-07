Adriana Volpe a bocca asciutta: la reazione fa il giro del web

Nelle ultime ore si fanno sempre più pungenti le reazioni su una scelta televisiva che vede protagonista (mancata) Adriana Volpe, i telespettatori sostengono la conduttrice.

In questi giorni la notizia è rimbalzata da un giornale all’altro. Naturalmente, come ogni estate, inizia il periodo in cui si fanno ipotesi sul prossimo palinsesto tv. E se alcune certezze c’erano già, mancavano ancora i nomi dei protagonisti che ne avrebbero preso parte. Parliamo naturalmente del reality di punta di Canale Cinque.

Che il GF Vip tornerà nella prossima stagione non c’era ombra di dubbio. Da mesi però, la curiosità su chi farà parte del cast è cresciuta sempre di più. E se sui concorrenti ancora ci sono soltanto un paio di nomi, i riflettori si sono accesi invece sulle opinioniste. Fresche di firma del contratto infatti, sono state già confermate in questi giorni le due madrine che siederanno comodamente sulle poltroncine in studio, pronte a sparare sentenze sui vipponi.

I nomi sono quelli di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, una vera “strana coppia”. In effetti la scelta di quest’ultima ha già alzato un vero polverone sul web. Proprio la moglie di Bonolis pareva la meno papabile a riprendere il suo ruolo, visto che a conclusione della scorsa edizione, disse chiaramente che non si sentiva a suo agio nel ruolo e che non avrebbe ripetuto l’esperienza.

Il gesto non lascia dubbi, ecco come il pubblico sostiene l’ex opinionista

Se dunque, Orietta Berti potrebbe essere stata scelta da Alfonso Signorini perché è diventata un vero fenomeno amatissimo dai giovani negli ultimi tempi, oltre che essere dotata di grande simpatia, forse sulla Bruganelli pochi avrebbero scommesso. Nella scorsa edizione la produttrice ha dimostrato di non mandarle certo a dire, guadagnandosi non poche antipatie.

Ma allora cosa avrebbe spinto il conduttore a sceglierla una seconda volta? Questo ancora non ci è dato saperlo, ma sicuramente c’è un’idea ben chiara dietro. Adriana Volpe è stata la grande esclusa dal GF Vip, proprio l’opinionista che non ci avrebbe pensato due volte a riassumere il suo compito. Le reazioni del web non si sono fatte attendere, si può dire che i social siano andati letteralmente in rivolta per la particolare decisione. Fino ad ora l’ex opinionista non si era espressa sulla decisione di Mediaset ma nelle ultime ore, ha compiuto un gesto inequivocabile.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, la Volpe ha condiviso un post del sito GossipeTv, il cui titolo sosteneva proprio come i telespettatori si fossero lanciati in una valanga di critiche, difendendo la loro beniamina e criticando la sua esclusione. Nessuna frase aggiunta, nessun commento che compare, però la ricondivisione parla chiaro: Adriana apprezza il sostegno dei suoi fan e sottolinea in questo modo la scelta ancora forse per molti difficile da comprendere.