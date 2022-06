Addio Adriana Volpe! Tutto deciso, a Mediaset non si torna indietro

Adriana Volpe ha ufficialmente detto addio al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. A Mediaset ora è stato tutto deciso e non c’è alcuna possibilità di poter tornare indietro.

Adriana Volpe, dopo aver ricoperto in maniera egregia il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con l’amara realtà. Questo posto a settembre sarà occupato da qualche altro personaggio tv, in quanto gli autori e il conduttore hanno deciso di dare una rinnovata al tutto, scegliendo nuovi volti.

Per la conduttrice purtroppo le cose non si mettono bene in quanto ha dovuto fare i conti con uno stop televisivo per la prima volta durante il corso della sua carriera in quanto non si è mai fermata fin dal suo esordio.

Adriana Volpe è stata fatta fuori dal Grande Fratello Vip e la decisione di Alfonso Signorini sembrerebbe essere ufficiale e senza possibilità di ritorno, ma per quale motivo non l’è stato affidato alcun nuovo progetto nonostante la numerosa esperienza alle spalle ed in svariati ruoli?

Maurizio Costanzo ha le idee chiare a tal proposito e sulle pagine del settimanale Nuovo ha deciso di commentare la scelta di Mediaset di metterla in panchina.

GF Vip, fuori Adriana Volpe: Maurizio Costanzo commenta la scelta di Mediaset

Adriana Volpe, dopo aver addio al suo posto ai Fatti Vostri su Rai 2, ha testato numerosi ruoli, mettendosi in gioco in cose mai fatte prima durante il corso della sua carriera. Di fatti ha esordito come concorrente al GF Vip, dove una coppia sembrerebbe essere pronta a mettere su famiglia, per poi approdare su Tv 8 come conduttrice.

Quest’esperienza non è andata a buon fine, ma poco male perché ha poi deciso di mettersi ancora una volta in gioco nel ruolo di opinionista di Alfonso Signorini, ma dopo la fine della messa in onda del reality show di successo di canale 5, la produzione ha deciso di fare un cambio netto senza confermare lei e Sonia Bruganelli.

In molti speravano in un nuovo progetto su canale 5, ma purtroppo non c’è stata alcuna proposta per lei e nemmeno proveniente dalle altre reti. Per Maurizio Costanzo, ad aver penalizzato Adriana, è stata proprio questa sua voglia di provare svariati ruoli all’interno del piccolo schermo nostrano in quanto avrebbe dovuto avere una maggiore pazienza e concentrarsi soltanto su una sola strada da seguire.

Adriana Volpe è fuori dai giochi per questa nuova stagione televisiva, ma noi ci auguriamo che le reti possano presto cambiare idea e che possa esserle affidato il giusto spazio che merita, data la sua grande professionalità dimostrata anche in più ruoli senza avere mai paura di mettersi in gioco.