I bermuda sono i capi comfy chic di stagione: abbinali così

I bermuda sono tornati in voga e per tutta l’estate non ci abbandoneranno, ma come lo possiamo abbinare? Ecco 5 idee che possono fare al caso tuo.

Chi ha detto che comfort non possa fare rima con eleganza? Se vuoi una rappresentazione visiva che le due prerogative possano coesistere, ti basterà indossare un bermuda.

Parlando di corsi e ricorsi storici nella moda, eccone uno: nell’estate 2022 è tornato in voga, dopo aver visto il sole tramontare su di sé per un po’ di tempo.

Comodissimi, pratici, raffinati: questi pantaloni sono tutto ciò che ci serve per affrontare il caldo estivo con la giusta dose di glamour.

Possono entrare a far parte di tantissimi look molto diversi tra loro: possiamo indossarli per una calda giornata in ufficio, per un aperitivo con le amiche, ma anche per una cena informale.

Insomma questo è il tipico capo passpartout di cui non possiamo proprio fare a meno, soprattutto in estate, quando vogliamo essere fresche ma al contempo non vogliamo sempre scoprire totalmente le gambe.

Declinati in ogni possibile tessuto, color, taglio sartoriale, i bermuda possono essere adattabili alle esigenze di ognuna di noi.

E, non a caso, li abbiamo visti sulle passerelle di tantissimi stilisti. Qualche esempio? Quelli proposti da Karl Lagerfeld, perfetti per dare vita ad un color blocking sofisticato, oppure quelli di Sara Battaglia, in linea con la tendenza rainbow, oppure ancora quelli di Laura Biagiotti, tropicali e, quindi, assolutamente estivi.

Ma con quali capi possiamo abbinare il nostro bermuda preferito in estate, per un effetto comfy – chic? Ecco 5 proposte per te.

5 modi di abbinare il bermuda in estate

Indossare il bermuda in estate è tutto ciò che ci serve per poterci ricordare che stare comode non significa rinunciare alla ricercatezza. Anzi, spesso le due cose vanno proprio di pari passo.

Se hai appena acquistato un bermuda e non sai con quali capi lo puoi abbinare, ecco 5 idee che potrebbero essere perfette per te.

Se poi adori la minibag, ecco 5 modi di abbinarla in estate per essere originale.

Bermuda e crop top

Può sembrare banale, ma in realtà questa combo è sempre glamour. Il bermuda – tipicamente lungo fino al ginocchio – incontro il crop top – tipicamente cortissimo – ed insieme danno vita a quello che potremmo definire l’abbigliamento casual per eccellenza.

Puoi indossarlo di giorno, semplicemente con delle sneakers, oppure, se preferisci, con dei sandali flat alla schiava. In poche mosse sarai prontissima per essere irresistibile.

Bermuda e gilet

Questo è un duo brillante, originale, fresco. Il bermuda – magari di lino, per un mood estivo all’ennesima potenza – incontra, si scontra e si fonde con il gilet.

Da sotto una semplicissima canotta bianca potrà bastare. Che colore scegliere? Un total beige magari, chic come non mai.

Che scarpe scegliere? Anche un paio di mules andranno benissimo, oppure delle slingback, oppure ancora dei semplici sandali flat. Del resto, vogliamo stare comode.

Bermuda e blazer cropped

Sì, questo è il tipico outfit sexy – chic, che puoi riproporre tanto per andare in ufficio, quanto per un aperitivo il sabato pomeriggio con le amiche in pieno centro città.

Dipende tutto dal tessuto che scegli, dal colore dagli accessori. Ad esempio, se scegli dei bermuda di jeans, un blazer colorato e dei tacchi a spillo, potrai sfoggiare questo outfit anche di sera.

Se, invece, resti su colori sobri – propendendo anche per un beige nella parte inferiore ed un panna in quella superiore – e dei sandali flat, potrai indossarlo anche in pieno giorno.

Bermuda e top asimmetrico

Qui puoi giocare sul total black per essere elagantissima. “Ma siamo in estate”, penserai. Ma non importa perché il nero – come anche il bianco del resto – è un evergreen e può essere adattato ad ogni stagione.

E poi i capi asimmetrici stanno scrivendo la storia della moda attuale, fatta di scelte apparentemente azzardate, ma che celano riflessioni profonde, ritorni al passato con un piede nel presente e lo sguardo rivolto verso il futuro, imperfezioni che ci rendono imperfette.

Il mondo della moda ha emanato la sua sentenza: chi indossa un top asimmetrico può essere al massimo colpevole avere addosso una quantità eccessiva di glamour.

E perché non indossarlo con un bermuda? Completano il look dei sandali con tacco a spillo e cinturino in vita, magari tutti dorati, da abbinare ad una minibag (che dovrebbe essere nera e dorata). Sarai perfetta e se la perfezione non esiste la creerai tu.

Bermuda oversize e t – shirt

Anche i bermuda possono diventare oversize, diventando il capo comfy che più comfy non esiste. Ovviamente se lo indossiamo dobbiamo capire qual è la giusta dose di “eccesso”.

E quindi dobbiamo scegliere per la parte superiore del nostro corpo un capo che non sia troppo abbondante (non XXL insomma).

Come fare? Indossando ad esempio una t – shirt da infilare nel bermuda e svasare leggermente, giusto quanto basta per creare la giusta proporzione tra la parte superiore e quella inferiore.

Cosa aggiungere al look? Semplicemente dei sandali con tacco midi rotondo ed una borsa non troppo piccola.