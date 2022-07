Hai 40 anni e non riesci a perdere peso? Ecco le regole da seguire

Dopo i 40 anni, perdere peso potrebbe essere più difficili. Scopri quali sono le regole da seguire per tornare al tuo peso forma in modo semplice e veloce.

Perdere peso, così come mantenersi in forma, significa riuscire a stare in equilibrio tra regole a volte difficili da mettere insieme. Un problema che dopo i 40 anni può risultare ancor più serio. Per fortuna ci sono diverse piccole astuzie che si possono mettere in campo per cambiare le cose. E che, unite ad uno stile di vita sano e bilanciato possono dare la differenza consentendo così di perdere peso o di mantenersi in forma senza troppi sacrifici.

Ciò che conta è vivere questa fase della propria vita in modo semplice e il più sereno possibile. Solo così si potrà mantenere la giusta lucidità e contare al contempo su un metabolismo in grado di stare al passo. Ecco, quindi, tutto quel che c’è da sapere sulle regole per restare in forma (o perdere peso) dai quaranta anni in su.

Dieta dopo i 40: tutte le regole da seguire

Iniziamo con il dire che superati i 40 anni, è importante saper distinguere tra un metabolismo che va incontro ad un normale rallentamento ed uno che invece arranca a causa di problemi correlati.

In questa fase della vita possono esserci infatti variazioni negli ormoni che andrebbero sempre indagate. La prima cosa da fare, quindi, è quella di prendersi del tempo per capire se è tutto a posto. Fatto ciò si potrà passare a trattare il problema per quello che è, seguendo alcune semplici regole che, messe insieme, sono in grado di fare la differenza.

Consumare proteine magre

Intorno ai 40 anni, gli estrogeni iniziano a diminuire e questo comporta una certa perdita di massa magra. Al fine di continuare a mangiare come sempre e senza troppe rinunce è quindi importante incentivare la massa magra. Per farlo è bene consumare proteine magre come quelle derivanti dal pollo, dalle uova, dallo yogurt greco. Così facendo assumerai nutrienti utili al tuo organismo e che ti aiuteranno a saziarti con gusto, in modo veloce e senza fare la fame.

Scegliere i carboidrati giusti

Come per ogni dieta (ma vale anche per una corretta alimentazione) può essere utile scegliere i giusti carboidrati da consumare. Questi provengono da cereali integrali, verdure, frutta e legumi. Ovviamente andranno ridotti o moderati i carboidrati derivanti da cereali raffinati, zucchero e alcol. Solo così potrai stare tranquilla e perdere peso o mantenere al meglio quello attuale.

Non saltare mai i pasti è una delle regole per la dieta dopo i 40 anni

Questa regola vale a tutte le età. Saltare i pasti, infatti, finisce con il rovinare il metabolismo e creare ancor più problemi. È quindi importante fare una colazione abbondante, un pranzo sano e ricco ed una cena leggera ma comunque sostanziosa. Il segreto per una buona alimentazione è quello di imparare a mangiare in modo bilanciato. Questo significa, inserire le giuste proteine magre, i carboidrati giusti e i grassi buoni ad ogni pasto. Ciò aiuterà ad evitare i picchi di glicemia e ti consentirà di mantenerti in forma o dimagrire in modo molto più semplice.

Fare la giusta attività fisica

Anche lo sport ha la sua importanza. Oltre a scaricare lo stress, aiuta ad avere meno fame e a regolarsi meglio con il cibo. Inoltre consente di lavorare sulla massa magra, contrastandone la progressiva riduzione. Oltre alle camminate che fanno sempre bene alla salute, è importante iniziare a lavorare con i pesi. Agendo in questo modo potrai contare anche su un metabolismo più efficiente ed in grado di mantenerti in forma. Più muscoli, infatti, aiutano a bruciare più calorie.

Dormire bene

Anche un buon sonno ristoratore è in grado di fare la differenza. Dormendo per le giuste ore, ci si sveglia più riposati e si è in grado di mangiare in modo più sano. Inoltre si evitano gli attacchi di fame nervosa che spesso sono la causa dell’aumento di peso. Un buon sonno, infine, è utile anche per allontanare lo stress. E questo è un altro aspetto che, anche se in pochi lo sanno, può modificare l’andamento di una dieta aiutando a perdere peso.

Ora che hai scoperto quali sono i trucchi da seguire con costanza per perdere peso anche dopo i 40 anni, seguirli non sarà affatto difficile come pensavi. Ciò ti consentirà di mantenerti in forma o di perdere peso in modo semplice e veloce. Il tutto senza fare sacrifici e, sopratutto, senza fare la fame.

Per quanto riguarda la dieta, invece, può essere utile seguire un nutrizionista che sappia indicare i cibi giusti da inserire per questa fase della vita. E tutto tenendo conto del tuo stile di vita così come delle tue abitudini alimentari e di tutto ciò che ti riguarda. E tutto per renderti la vita ancora più semplice e piacevole.