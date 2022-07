Con questi trucchi la panzanella non avrà più segreti: così sarà perfetta!

Con pochi e semplici trucchi la panzanella non avrà più segreti e sarà perfetta: ecco le mosse da fare per un risultato eccellente.

Tra i piatti estivi per eccellenza la panzanella è proprio uno di questi. Una ricetta tipica dell’Italia centrale e in particolare della Toscana. A base di pane raffermo e pomodori, la panzanella è anche un piatto di riciclo.

Anziché gettare il pane secco, infatti, si potrà preparare questo gustoso piatto che potremo servire o come primo o come antipasto a seconda del menù che abbiamo pensato. Fresca e facile da preparare, la panzanella non necessita di cottura.

Per prepararla esistono numerose varianti, c’è chi aggiunge più verdure come cetrioli, cipolle, insalata, sedano e chi invece preferisce farla più semplice mettendo ad esempio solo i pomodori, il basilico e poco più. Scopriamo allora i trucchi per realizzare una panzanella perfetta.

Ecco i trucchi per una panzanella perfetta

La panzanella è un piatto tipicamente estivo e prepararla è anche piuttosto semplice. Niente da cuocere ma solo qualche trucco per realizzarla al meglio. Semplice e genuina la panzanella si prepara con pochi ingredienti.

Vegana, leggera ma al tempo appetitosa la panzanella è un’alternativa perfetta al semplice piatto di pasta e possiamo servirla a pranzo al posto del primo, o come antipasto. Fresca e delicata è facile da realizzare.

Inoltre, è il tipico piatto di riciclo: si utilizza infatti il pane secco e raffermo, basta bagnarlo con acqua e poi strizzarlo. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i trucchi per farla perfetta.

1) Strizzare bene il pane. Uno dei difetti della panzanella, per quanto sia buona è non saper strizzare bene il pane così da eliminare tutta l’acqua in eccesso. Questo è indubbiamente il primo trucco utile per un risultato eccellente della panzanella. Non fare bene questa operazione comporta di ottenere un piatto annacquato sul fondo e per nulla invitante. Tanto più che poi andremo ad aggiungere i pomodori che già di per sé rilasciano acqua. Quindi lasciarne troppa sul pane sarebbe disastroso.

2) Non usare il pane fresco. Altro trucco fondamentale, nel caso vi prendesse voglia di preparare la panzanella è non utilizzare il pane fresco. Il rischio è che si sfaldi tutto diventando una pappa informe. Meglio che il pane abbia almeno dai 2 giorni in su per essere sicuri del risultato.

3) Dosare bene l’aceto. Fondamentale è l’utilizzo dell’aceto. Dovrà essere equilibrato il suo uso in modo da stemperare la dolcezza dei pomodori ma anche da non sovrastare tutto il piatto. Si devono infatti sentire bene tutti i sapori, compreso quello del basilico. Il consiglio utile è quello di assaggiare la panzanella man mano che si versa l’aceto.

4) Non mettere troppi ingredienti. Sebbene esistano numerose varianti della panzanella non dobbiamo esagerare mettendo tropi ingredienti come se fosse un’insalata di riso o di pasta. La ricetta autentica toscana prevede infatti oltre al pane raffermo, i pomodori ramati, la cipolla rossa e il basilico. Come condimento olio extra vergine d’oliva, aceto e sale.

5) Addolcire la cipolla. Un trucco utile per rendere la cipolla più digeribile e al tempo stesso stemperare il sapore forte è addolcire la cipolla mettendola a bagno in acqua e aceto per un mezz’oretta. Qui trovi tutti i sistemi utili per rendere la cipolla più digeribile.