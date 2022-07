Dopo la sua vittoria alla quarta edizione de L’Isola dei famosi, questo noto ex concorrente di uno dei reality più seguiti di sempre ha voluto svelare un segreto tenuto a lungo nascosto. Ecco la confessione inattesa.

Questo noto ex concorrente de L’Isola dei famosi ha sorpreso tutti con una rilevazione alquanto inaspettata, che ha lasciato senza parole i fan più longevi del programma. Soprattutto perché si tratta di uno degli attori al momento più affermati in Italia. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, infatti, ha intrapreso una florida carriera nel cinema, prendendo parte a film di grande successo come To Rome with Love di Woody Allen e Maschi contro femmine.

Un segreto a lungo tenuto nascosto quello del vincitore della quarta edizione de L’Isola dei Famosi (che quest’anno avrebbe dovuto avere Lui tra i partecipanti). L’uomo ha deciso di non nascondersi più e uscire finalmente allo scoperto con molto orgoglio. Ultimamente lo abbiamo visto nel film indiano Shakuntala Devi, distribuito in Italia da Prime Video nel 2020. Ha anche preso parte in qualità di inviato al programma Ogni mattina condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola su TV8.

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi svela il suo segreto

Stiamo parlando di Luca Calvani, uno degli attori più amati e seguiti in Italia (e apprezzato anche all’estero) che ha deciso di fare coming out, svelando la sua relazione con l’imprenditore Alessandro Fancini.

Calvani ha voluto postare una foto in cui appare insieme al fidanzato mentre insieme osservano il tramonto (in compagnia del loro cane). I due si trovano nell’agriturismo toscano che hanno rilevato insieme e che gestiscono con amore da diversi anni. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto Luca nella caption della foto, subito tempestata da migliaia di like (come quella pubblicata di recente da Marco Carta). Non si sa esattamente dove i due fidanzati si siano conosciuti, quel che si sa con certezza è che sembra stiano insieme da circa sei anni e che siano più uniti che mai. Un piccolo indizio sul momento in cui è iniziata la loro storia d’amore è stato dato dallo stesso Calvani tra gli hashtag a corredo della foto. Tra di essi, infatti, appare il numero 2196, che sembra riferirsi proprio ai giorni che i due hanno trascorso insieme come coppia.