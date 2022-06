Come indossi la maglia bianca? Ecco gli outfit che non ti immagini!

Come indossi la maglia bianca? Il capo più basico che possediamo nel nostro armadio è anche quello più versatile, di cui non possiamo fare a meno! Ecco tutti gli outfit che non ti immagini da realizzare con la maglia bianca!

Con un solo capo basico possiamo realizzare moltissimi outfit trendy. Ad esempio? La maglia bianca è senza dubbio il capo più basic, versatile e chic che possediamo nell’armadio, che se abbinata nel modo corretto può regalarci perle di stile!

Noi fashion lovers amiamo realizzare i nostri look alla perfezione, perché ciò che indossiamo ci racconta al mondo intero. Ci mostriamo attraverso gli abiti, gli outfit e gli accessori, e per questo motivo la moda è un elemento fondamentale nella nostra vita.

Ma alle volte sprechiamo tempo infinito a realizzare outfit particolari e arzigogolati che ci capita di non sentirci a nostro agio. In effetti questo avviene quando tutti i capi scelti per il nostro look sono troppo lavorati, e alla fine ci vediamo allo specchio e ci sentiamo “artificiali”.

Qui entriamo noi di CheDonna, ad aiutarvi in questa situazione stilistica. Esiste un modo semplicissimo per evitare questo inconveniente di stile. Quale? Utilizzare in ogni look che indossiamo almeno un capo basic.

Dobbiamo imparare a costruire i nostri look attorno un capo semplice alla volta, che possa essere il pantalone, la scarpa oppure la maglia.

Infatti oggi in questa guida di stile vedremo come indossare in outfit trendy uno dei capi più basic e versatili che possediamo nel nostro guardaroba: la maglia bianca.

Cosa aspettare? Ecco come realizzare look che non ti immagini con solo una maglia bianca!

La maglia bianca è l’elemento trendy di cui non possiamo fare a meno: ecco 3 look per tre diverse occasioni con la maglia bianca!

Indossare un capo basico nei look ci permette molte cose: la prima è di realizzare molti outfit particolari ma mai esagerati, la seconda è riuscire a far notare la persona dietro al look. Perché lo scopo della moda è esaltare chi indossa un determinato outfit e non farsi sovrastare da un abbinamento troppo complesso!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo 3 look a partire dalla maglia bianca:

maglia bianca e jeans dritto: questo abbinamento è il più basico di tutti ma che ci regala gioie infinite. Per la passeggiata di giorno con le amiche jeans largo e t-shirt più sneakers bianca. Per l’aperitivo décolleté a punta e borsa a mano in tinta con il tacco. Per il primo appuntamento maglia bianca, jeans aderente, sandalo con tacco e pochette a tracolla!

questo abbinamento è il più basico di tutti ma che ci regala gioie infinite. Per la passeggiata di giorno con le amiche jeans largo e t-shirt più sneakers bianca. Per l’aperitivo décolleté a punta e borsa a mano in tinta con il tacco. Per il primo appuntamento maglia bianca, jeans aderente, sandalo con tacco e pochette a tracolla! sotto giacca: per il lavoro in ufficio, e non, indossare una maglia bianca sotto il completo composto da giacca e pantalone è il salvavita che ti serve. Chic, elegante e sobria allo stesso tempo.

per il lavoro in ufficio, e non, indossare una maglia bianca sotto il completo composto da giacca e pantalone è il salvavita che ti serve. Chic, elegante e sobria allo stesso tempo. gonna lavorata midi: per una serata all'ultimo minuto e non hai potute preparare il tuo look a dovere non preoccuparti. Prendi la t-shirt o camicia oversize bianca dal tua armadio, una gonna midi, di qualunque fantasia e tessuto, chiudi il tutto con una scarpa con tacco e pochette da mano e sarai al top!

Adesso che abbiamo visto come indossare la maglia bianca non ci ferma più nessuno! Realizzate i vostri look più trendy a partire da un capo basic. Sarete perfette!