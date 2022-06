Basta con il trucco occhi complicato: in estate bastano due tocchi di colore!

Il trucco occhi per l’estate dev’essere semplice, colorato, facile e veloce da realizzare: scopriamo le migliori idee per tutte le età e le occasioni!

Se in inverno dedichiamo con piacere moltissimo tempo a realizzare il trucco occhi, magari sperimentando diverse tecniche, con il caldo estivo tutta questa voglia sparisce all’improvviso!

Per questo motivo è arrivato il momento di provare le idee più semplici e brillanti per realizzare un trucco occhi colorato, moderno e velocissimo.

Il segreto dell’estate 2022 consisterà nell’abbinare con intelligenza colori pastello e eyeliner nero, da utilizzare per disegnare una linea rigorosamente alata, in grado di rendere lo sguardo più intenso, l’espressione più enigmatica e la forma dell’occhio più sollevata.

Per quanto sofisticata, però, una semplice linea nera di eyeliner non è esattamente il massimo dell’originalità per il trucco occhi estivo. Molto meglio abbinare delle note di colore acceso sia in versione grafica e moderna sia in versione più sfumata e classica.

E se non si vuole colorare tutta la palpebra, soprattutto perché dopo una certa età sembra “too much”? Niente paura, le soluzioni sono tante!

Il trucco occhi semplice per l’estate secondo Kiko (e molti altri)

Il trucco occhi per l’estate secondo Kiko Milano (e molti altri brando cosmetici) è semplicissimo, essenziale e assolutamente poco invadente ma ha tanta, tantissima personalità!

Per realizzare questo tipo di make up sono necessari pochissimi cosmetici che, però, devono essere di ottima qualità.

Partiamo ovviamente con un eyeliner nero waterproof, in grado di resistere per molte ore e senza troppi problemi al sudore e ai movimenti della palpebra.

L’eyeliner verrà utilizzato sempre per tracciare una “winged line” che dev’essere realizzata in maniera impeccabile (qui ci sono tutti i trucchi per disegnare una linea da vera professionista).

La linea non dev’essere necessariamente molto spessa. Al contrario, una linea di eyeliner molto sottile favorirà l’equilibrio del make up, evitando che troppo nero “inglobi” il trucco colorato.

Per tracciare una linea dritta e pulita, migliorando l’uniformità della texture della palpebra, il consiglio è di utilizzare una piccola quantità di primer, in maniera da appianare le piccole rughe e le increspature che nascono necessariamente quando la pelle diventa matura.

Anche il colore di base per la palpebra dev’essere scelto in maniera da renderla più uniforme. Un’ottima idea è puntare su colori nude in polvere, che siano quindi il più simile possibile al colore naturale della palpebra.

Per quanto riguarda i prodotti ideali per aggiungere tocchi di colore il nostro consiglio è di optare per ombretti in polvere super pigmentati, scegliendo preferibilmente colori matte per nascondere eventuali piccole rughe della palpebra oppure osando con colori metallici per un look più giovane e aggressivo.

Una buona alternativa sono gli eyeliner colorati e le matite occhi morbide, con cui si potranno tracciare linee molto precise ma ricche di colore.

Infine, le ciglia finte o un abbondante uso di mascara possono davvero fare la differenza nel rendere questo make up indimenticabile: aprono lo sguardo facendo apparire gli occhi più grandi ed espressivi.