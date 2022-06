Andrea Delogu e quel retroscena sul fidanzato 23enne: così spazza via le critiche

Andrea Delogu spiazza i fan rispondendo alle critiche sul suo fidanzato 23enne, la conduttrice racconta la sua verità sui 40 anni.

La bellissima conduttrice dai capelli rossi Andrea Delogu riesce sempre a scatenare molta curiosità su di lei. Sarà perché è intrigante e intelligente, una donna forte che sa bene come realizzarsi in ogni ambito. Una carriera esplosiva alle spalle e una ancora tutta in arrivo, visto che è pronta a partire per una nuova avventura.

Dopo la conduzione su Rai 2 nella fascia della seconda serata di Tonica, in questa estate Andrea è al timone di The Summer Hits, kermesse musicale itinerante sulla stessa rete al fianco di Stefano De Martino. Nella sua vita professionale non mancano esperienze da scrittrice e autrice tv, ma negli ultimi tempi la Delogu sta vivendo anche un momento importante nella sua vita privata.

Qualche settimana fa con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha annunciato ai follower di essersi trasferita nella sua casa di Roma, a cui si sta dedicando con amore e dedizione. “Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L’ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà“, ha scritto nella sua didascalia Andrea.

“Non puoi crederlo”, così la Delogu parla del modello Luigi Bruno

Negli ultimi giorni Andrea Delogu è tornata a parlare apertamente del suo rapporto d’amore con il fidanzato 23enne. Lui è il modello Luigi Bruno con cui si è legata grazie ad un messaggio su Instagram. “Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?“, avrebbe osato lui a lei, scatenando così la curiosità della conduttrice.

Una love story che ancora fa parlare perché la società non si è abituata a rendere “normale” la differenza d’età di 17 anni tra un uomo e una donna. Ed è proprio per questo che in una recente intervista al Corriere della Sera, la timoniera di The Summer Hits ha risposto alle malelingue con molta serenità. La donna, con alle spalle un matrimonio definitivamente concluso, ha così rivelato: “É imbarazzante. Non puoi crederlo finché non lo vivi sulla tua pelle“.

La Delogu si è poi espressa sulla sua vita da 40enne affermando: “Continuiamo a raccontare che un uomo che invecchia diventa più interessante, mentre una donna appassisce…io invece ora che compiuto 40 anni ho comprato casa, ho tanti progetti che mi piacciono, mi sono legata a una persona“, togliendo così ogni dubbio sulla sua serenità. La scrittrice e il modello sono una coppia fissa e più affiatata che mai, anche se cercano per il momento di vivere il loro amore lontano da paparazzi e socialità.