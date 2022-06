Emma Marrone presto mamma? La foto che fa esplodere il web

By

Emma Marrone presto mamma? La cantante salentina pubblica una foto che fa sognare e manda in visibilio i fan.

Emma Marrone diventerà presto mamma? La cantante salentina non ha mai nascosto di avere, tra i desideri da realizzare, quello della maternità. Un sogno di cui ha parlato spesso nelle varie interviste. I fan sperano che Emma riesca a realizzare presto ed è bastata una foto per scatenare l’entusiasmo del pubblico della cantante salentina.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, la Marrone ha pubblicato una foto che ha scatenato i commenti dei 5,7 milioni di followers. Uno scatto semplice, ma molto significativo quello che la cantante ha deciso di regalare ai fan che hanno risposto con like e commenti.

Emma Marrone, un figlio in arrivo? La foto dal set scatena il web

Emma Marrone è stata impegnata sul set della seconda stagione della serie “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino che ha puntato su di lei come attrice vincendo la scommessa. Sul set, la Marrone ha provato anche l’emozione della maternità. Al termine del suo ultimo giorno di riprese, così, Emma ha pubblicato una foto in cui ha tra le braccia un bambino facendo sognare i fan che hanno immaginato il momento in cui tutto potrebbe diventare reale.

“Ultimo giorno di set per me. Sempre grata a Gabriele Muccino e a tutta la magnifica crew. Ci vediamo presto”, ha scritto la cantante salentina pubblicando la foto che vedete qui in alto.

“Emma saresti una mamma super. Ti ci vedo troppo”, ha scritto una ragazza di fronte all’immagine della Marrone mamma sul set. “Ti vedo come mamma”, aggiunge un ragazzo. E ancora: “Sei pronta per fare la mamma.. ti sta proprio bene un bel maschietto”, “Sei speciale con tutti i bambini li tratti sempre bene”, “senso di maternità e dolcezza infinita”.

Emma che sta dettando legge anche con il suo trucco glamour, parlando della maternità, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha dichiarato: «La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli».