Test osservazione: a che ora è stata scattata questa foto?

Riesci a capire a che ora è stata scattata questa foto? Ci sono alcuni dettagli che potrebbero aiutarti. Risolvi il test in meno di un minuto

Sei capace di guardare un’immagine e comprendere in pochi secondi a che ora sia stata scattata? Sembra un’impresa impossibile, eppure qualcuno ha risposto bene al quesito. Questo test è stato proposto dalla CIA (Central Intelligence Agency) attraverso il suo account ufficiale Twitter. L’agenzia che si occupa dei servizi segreti statunitensi non è nuova a questo genere di iniziative, sempre molto seguite dai follower.

La CIA pubblica spesso questi quiz, interessanti per gli agenti più giovani e per testare i follower. In mezzo ad oltre tre milioni di follower, potrebbe esserci un nuovo agente da reclutare e magari sarai proprio tu! Mai dire mai, come te la cavi con i dettagli? Per risolvere questo test dovrai restare concentrata e individuare tutti i dettagli che ti servono per fornire una risposta, possibilmente corretta.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono delle auto, un porto commerciale, delle case, qualche spazio verde ed almeno due particolari che potrebbero aiutarti a trovare la soluzione del test. Dovrai rispondere ad una sola domanda: a che ora è stata scattata questa foto? Hai soltanto un minuto per rispondere, prendi carta e penna e segna tutto ciò che ritieni interessante. Quando pensi di aver trovato la risposta, scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere un test come questo è assolutamente necessario non perdere la concentrazione. Se non ti sei fatta distrarre, adesso starai sicuramente pensando se la tua risposta si rivelerà giusta oppure sbagliata. Lo scoprirai tra poco, intanto possiamo anticiparti che i dettagli che avrebbero potuto aiutarti sono due: la posizione delle navi e l’assenza di pedoni per strada. Li avevi notati?

La posizione delle navi è importante. Ci troviamo in un porto commerciale e le navi stanno tornando nel porto. Di solito accade nelle primissime ore del mattino, quando per strada non ci sono molti pedoni ma le carreggiate sono piene di auto dirette verso il posto di lavoro o verso le scuole. Inoltre, la posizione dell’ombra ci fa capire che ci troviamo più o meno all’alba. Di conseguenza, questa foto è stata scattata intorno alle 7 del mattino ed è inverno. Non era facile rispondere. Se non lo hai fatto, ti consigliamo di allenarti con altri test simili a questo.

Lo capiamo dai lettini arancioni sul palazzo vuoti, se fosse estate ci sarebbero anche i bagnanti o comunque gli ombrelloni. Questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un modo per permettere alle nostre lettrici e ai nostri lettori di ingannare il tempo. Hai indovinato l’orario o hai avuto qualche difficoltà? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ne arriveranno altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo.