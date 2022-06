Regole di base per una pasta fredda non scotta e ricca di gusto: i trucchi!

Poche e semplici regole per ottenere una pasta fredda buona, che non sia scotta ma ricca di gusto: ecco i trucchi da non tralasciare.

Con l’arrivo del caldo si ricominciano a portare in tavola piatti freddi e veloci da preparare. Del resto stare ore ai fornelli con 40 gradi non è piacevole per nessuno. Specie se oltre che occuparci della cucina dobbiamo anche lavorare e gestire altri ambiti della vita familiare.

Ecco che allora preparare una pasta fredda a pranzo può essere una soluzione perfetta, anche perché se ne facciamo una quantità maggiore possiamo mangiarla anche il giorno dopo.

E non solo, la pasta fredda è ideael da portare via in ufficio ma anche per un pranzo al sacco, che sia al mare, in piscina o per una scampagnata. Scopriamo allora le regole di base su cui non transigere quando si prepara la pasta fredda: ecco i trucchi per farla non scotta e ricca di gusto.

Ecco i trucchi per una pasta fredda ricca di gusto

Uno dei primi inconvenienti della pasta fredda è esagerare con la cottura e farla scotta. Un vero problema che rischia di rovinare tutto il piatto. E al secondo posto troviamo invece la pasta insipida. Se l’abbiamo preparata fredda, avremo probabilmente sbagliato qualche passaggio o calcolato male gli ingredienti.

Anche se realizzare un piatto di pasta fredda può sembrare a prima vista un’operazione semplice può capitare invece di farla poco invitante ed appetitosa. Come ovviare a tale problema? Semplicemente scoprendo i trucchi del mestiere.

1) Scegliere la pasta giusta. Il primo passo da fare è scegliere la pasta giusta. Indubbiamente il formato gioca la sua parte, ma non solo. Una pasta all’uovo o realizzata in casa non è poi così adatta per essere preparata con ricette fredde. Altro punto fondamentale è scegliere la pasta di buona qualità, ovviamente è preferibile quella corta come le penne o mezze penne, ma anche farfalle e ruote vanno per la maggiore. Quella lunga può essere più viscida e amalgamarsi peggio con il condimento.

2) Evitare i condimenti già pronti. Per quanto pratici meglio evitare i condimenti già pronti ma è preferibile inserire i singoli ingredienti uno ad uno. In questo modo la pasta fredda sarà più buona e saporita.

3) Scolarla uno o due minuti prima del tempo. Se non vogliamo ottenere una pasta scotta meglio scolarla un minuto o due prima del tempo riportato sulla confezione.

4) Evitare il passaggio sotto l’acqua fredda. Molti lo fanno per questioni di tempo, in questo modo la pasta si raffredda prima. Il problema però è che rischia di diventare insipida. Meglio allora stenderla su una pirofila e attendere che si raffreddi. A quel punto non resta che condirla e metterla in frigorifero a raffreddare.

5) Mettere il condimento solo quando la pasta si è raffreddata. Sempre per questioni di tempo molti condiscono la pasta quando è ancora calda, in questo modo si rischiano di rovinare gli ingredienti. Il formaggio ad esempio potrebbe sciogliersi, la maionese diventa acida e l’insalata o le altre verdure si ammosciano. Insomma evitiamo di condire la pasta quando è ancora calda.

6) Condimento con pezzi della stessa dimensione. Quando andiamo a tagliare i cubetti di formaggio, di prosciutto cotto o qualsiasi altro ingrediente, tagliamoli tutti della stessa dimensione altrimenti il piatto rischia di risultare sbilanciato.

7) Togliere la pasta dal frigorifero almeno 30 minuti prima di consumarla. Per far sì che sia più buona e non gelata meglio togliere la pasta fredda almeno 30 minuti prima di consumarla dal frigorifero in modo che quando ci sediamo a tavola per gustarla avrà ancora una temperatura fresca ma non gelata.