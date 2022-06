Certo che puoi mangiare il gelato a dieta: basta fare le scelte giuste!

Scopri come mangiare un buon gelato anche quando sei a dieta. Le dritte che ti faranno vivere al meglio la stagione estiva.

Estate è sinonimo di gelati e questo è un concetto che chi è a dieta conosce fin troppo bene. Tra inviti fuori, e voglia di gustare qualcosa di fresco, la tentazione di un buon gelato è infatti sempre dietro l’angolo. Come fare, quindi, se si è a dieta? Il trucco sta nel trovare la giusta via di mezzo tra capacità di appagare il proprio desiderio e capacità di non esagerare. Un’attività da funamboli e che non tutti sono in grado di eseguire nel modo corretto.

Per fortuna, ci sono alcune particolari dritte che possono aiutare in tal senso e che, sempre perseguendo la via dell’equilibrio, consentono di gustare un buon gelato di tanto in tanto trovando valide alternativi per tutti gli altri giorni. Il risultato sarà quello di una dieta più semplice da vivere, senza grossi rimpianti e con tutta la freschezza di cui si necessita nei mesi più caldi dell’anno.

Gelato a dieta: come gustarlo senza sensi di colpa

Poter godere della bontà del gelato anche mentre si è a dieta non è un’utopia ma va fatto con un certo discernimento e con la capacità di godere di gelati veri e propri ma anche di alternative altrettanto gustose e meno dannose per il fisico e, volendo, anche per l’organismo.

Basta infatti trovare la giusta via di mezzo per realizzare il desiderio di un buon gelato con gli amici e tutto gustando qualcosa di buono anche quando si è a casa. Proprio ciò di cui si ha più bisogno nei giorni più caldi.

I ghiaccioli da gustare ogni giorno

Iniziamo da un’alternativa sana, fresca e ipocalorica. Basta infatti acquistare degli stampi da ghiaccioli per poter contare su qualcosa di dolce e fresco da poter gustare anche tutti i giorni. Per realizzarli basta infatti unire il succo del frutto che più si ama ed il dolcificante che si è soliti usare. E il risultato sarà davvero piacevole. In questo modo ti sentirai in vacanza senza sensi di colpa. Una sensazione estremamente piacevole.

Il gelato con yogurt e frutta

Mescolare insieme dello yogurt greco e della frutta, frullando insieme i due ingredienti ti darà modo sia di ottenere dei gelati veloci da inserire negli stampi da ghiacciolo che di poter godere di una sorta di gelato al cucchiaio tutto da gustare. Da quello alla banana, a quello alle fragole, le opzioni sono tante e tutte sorprendentemente gustose. In questo modo, i gelati non ti mancheranno più come prima e avrai anche qualcosa di sfizioso da offrire anche agli amici che non sono a dieta.

Il gelato alla banana

Un gelato casalingo di tendenza è quello che si può realizzare con della banana ghiacciata. Da quella da frullare con del latte a quella a cui mixare il cacao amaro in polvere, le opzioni sono ormai tante e tutte in grado di donarti un’esperienza di gusto unica e davvero piacevole. Una volta provato, anche questo tipo di gelato veloce e semplicissimo da preparare rientrerà tra i tuoi preferiti.

La banana al cioccolato

Se sei una persona particolarmente golosa puoi immergere la banana nel cioccolato fondente appena sciolto e congelarla. In questo modo otterrai un gelato alternativo che fungerà da merenda golosa e che ti sazierà con gusto. Un dolce che si rivela perfetto anche quando hai ospiti a casa.

Il gelato fuori casa

E andiamo a quelle volte in cui sei fuori e ti ritrovi con gelati tutt’altro che dietetici. Partiamo dal presupposto che avendo appagato la voglia nei restanti giorni, dovresti essere più brava a resistere alle tentazioni. Come fare, però, se hai proprio voglia di un momento di condivisione da vivere con gli amici? Un gelato di tanto in tanto non può farti del male. E se hai il via libera dalla nutrizionista potrai goderne a pieno. Il consiglio, in questo caso è di scegliere quello che più ti piace e di gustartelo a pieno. Se vuoi proprio fare una scelta sana puoi optare per uno con ingredienti naturali, che sia vegano se alla frutta. Se invece miri ad un’alimentazione più bilanciata puoi prenderne uno alla crema o con aggiunta di un pizzico di panna. Così facendo, pur salendo con le calorie avrai la sicurezza di tenere più stabile la glicemia.

Ricorda, però, che ciò che conta è scegliere il gusto che ti piace di più. In questo modo appagherai il tuo desiderio e riprenderai la tua dieta al meglio già dal pasto successivo.

Un modo di fare che insieme alla scelta dei cibi proteici più sazianti ti farà vivere l’estate senza attacchi di fame.

Poter contare su un buon gelato in estate è molto importante, sia per l’umore che per la buona durata della dieta. Dopotutto non è facendo la fame che si dimagrisce nel lungo periodo. Sarà infatti solo imparando ad ascoltarti e a mangiare bene per tutto l’anno che potrai contare sul raggiungimento di un peso forma che sia facile da mantenere e che ti consenta di vivere al meglio ogni giorno della tua vita.