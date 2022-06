Hai sempre fame? Ecco le idee proteiche e sazianti da gustare quando sei a dieta

Quando si è a dieta, la voglia di mangiare cibi buoni che siano al contempo saziante è davvero forte. Per fortuna, è un sogno che si può realizzare scegliendo le giuste pietanze.

Se anche tu sei tra coloro che in una dieta temono in modo particolare la fame, è arrivato il momento di rilassarti. Esistono infatti diversi piatti particolarmente gustosi e che potrai gustare dalla colazione alla cena in modo da saziarti con gusto e tutto senza avere attacchi di fame.

Il trucco sta nello scegliere alimenti che siano ricchi di proteine e che contengano anche degli ingredienti golosi. In questo modo potrai infatti mettere a tacere sia la fame fisica che quella nervosa e tutto perdendo peso in totale serenità. Ecco, quindi, alcune idee da cui prendere spunto per pasti e spuntini che siano proteici ed in grado di saziarti con gusto.

Idee di pietanze ricche di proteine e tutte da gustare

Avere dei piatti su cui poter fare riferimento quando si è a dieta è sempre molto importante sia per gustare qualcosa di buono che per saziarsi senza mangiare troppo.

Si tratta di piccoli jolly in grado di rendere la dieta molto più semplice e piacevole da seguire e tutto senza sentirne il peso che, sopratutto in estate può farsi soffocante. Un percorso che grazie alle giuste idee risulterà invece piacevole e semplice da seguire e che ovviamente andrà rivisto in base alle proprie esigenze personali e qualora si è seguiti da un nutrizionista (scelta sempre consigliata), con il medico di riferimento.

Lo yogurt greco con frutta fresca e secca

Un pasto ricco di proteine è senza alcun dubbio quello a base di yogurt greco. Sceglierne uno senza zucchero e aggiungervi della frutta fresca e fretta lo rende particolarmente piacevole e al contempo saziante ed energizzante. In base alla quantità che sceglierai di mangiarne potrai farlo valere come colazione, spuntino o come pasto principale. Ciò che conta è ovviamente assicurarti di mangiarne sempre la giusta quantità in modo da saziarti per bene e da fare il pieno di energie.

L’omelette con scaglie di parmigiano

Restiamo in tema di colazioni o brunch ma anche di pranzi e cene tutte da gustare. Una buona omelette rappresenta sempre la scelta ideale e si può accompagnare a del pane integrale. Il risultato sarà un pasto ricco e saporito da poter mangiare in qualsiasi momento e che ben si sposa con la dieta senza però apparire dietetico. La scelta giusta da condividere con amici o eventuali ospiti senza dover preparare piatti a parte. Cosa che, diciamocelo, non fa mai piacere.

La pasta con crema di zucchine e salmone

Se la pasta rientra tra i tuoi piatti preferiti al punto da non volerci rinunciare neanche quando sei a dieta, puoi optare per una pasta corta integrale da condire con zucchine e salmone. Gustarla ti aiuterà ad appagare il tuo bisogno di pasta e al contempo di sazierà grazie all’apporto in proteine e fibre. Il tutto per un primo che potrai realizzare anche per gli altri e che sarà sempre molto apprezzato.

L’insalata con uova, barbabietole e noci è tra le idee proteiche e sazianti

Un altro piatto unico che puoi offrire a tutti e che sarà sempre gradito è quello dell’insalata con uova, barbabietole e noci. Sano, fresco e particolarmente nutriente può essere gustato con aggiunta di straccetti di bresaola o con del tonno. Il risultato sarà comunque piacevole e tutto da gustare e ti aiuterà a non sentire in alcun modo il peso della dieta. Inoltre non ti appesantirai, cosa che rende questo pasto particolarmente indicato per le giornate in cui sai che devi lavorare o muoverti molto.

Gli involtini di salmone con quark e frutta secca

Un altro pasto super proteico e goloso è quello degli involtini di salmone con quark e frutta secca o, in alternativa, rucola. Si tratta di una prelibatezza che potrai gustare sia come antipasto che come piatto principale da associare magari a dell’insalata. In questo modo non ti sentirai minimamente a dieta e potrai godere di qualcosa di particolarmente sfizioso.

Il toast light

Un toast in versione light può essere realizzato in modo proteico e gustoso. Per farlo basta usare del pane integrale e farcirlo con doppio condimento. Il trucco sta nello scegliere dell’affettato magro come quello di tacchino e a cui aggiungere del formaggio magro o light (come ad esempio la mozzarella o l’emmenthal light). In questo modo avrai sia una colazione golosa che un pranzo da mangiare quando sei fuori. E tutto senza sentirti in difetto rispetto a chi non è a dieta. Il sapore, infatti, sarà decisamente ottimo così come l’esperienza di gusto data dal mangiare il tuo toast.

I bocconcini di pollo al limone

Un altro pasto semplice e super proteico è quello dei bocconcini di pollo al limone. Freschi, estivi e ottimi con qualsiasi contorno, ti aiuteranno a vivere al meglio il periodo estivo e a farlo mangiando qualcosa che sia buono e che non ti faccia sentire mai a dieta. Un’alternativa simpatica e tutta da gustare.

Con queste semplici idee potrai godere a pieno di qualcosa di buono e che una volta sperimentato vorrai inserire a pieno titolo nel tuo menu settimanale. Ciò che conta è non esagerare mai con le quantità e scegliere sempre ingredienti di prima scelta che, per questo, renderanno più buona ogni pietanza. In questo modo, aggiungendo a questi piatti anche le alternative light ai gelati, la tua dieta scorrerà così liscia da terminare ancor prima che tu ti renda conto di averla seguita davvero.