Face Gems: l’estate 2022 è il momento di far brillare il viso come non mai!

Si chiamano Face Gems e sono l’ultima tendenza di make up che non farà altro che impreziosire il nostro look. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo trend.

Un tempo erano i gioielli ad impreziosire il nostro look, ma quest’estate sarà il nostro stesso viso a farlo.

Si chiama Face Gems ed è l’ultima tendenza che il mondo del make up propone, che ci consente di truccarci in modo da avere dettagli preziosi sul nostro viso.

Lo abbiamo visto al Festival di Cannes quest’anno sul volto di Andie MacDowell e poi sulle passerelle di Dior Cruise 2022, con strass, cristalli e glitter.

Non a caso, uno dei pionieri di questa tecnica di make up è stato Peter Phillips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior, che ha optato per la sfilata piccole perle lungo tutto il bordo dell’occhio.

Sì quindi ad applicazioni di tutti i tipi, che rendono il nostro volto – oppure magari anche solo il nostro sguardo – il gioiello più prezioso che abbiamo.

Del resto, sapevamo già che la parola d’ordine del 2022 sarebbe stata brillare, ma non potevamo aspettarci fino a questo punto.

Sui social questo trend si è guadagnato un hashtag personale, #pearlcore, ad indicare il ritorno delle perle, ma non sui nostri lobi, né sul nostro polso, né tantomeno sul nostro collo, ma proprio sul nostro viso.

Ma non solo perle, perché abbiamo già accennato che anche strass, cristalli e glitter possono essere protagonisti del nostro make up.

Ti sembra di aver già sentito parlare di un trend analogo? In effetti è così. Negli anni ’90 si chiamavano però semplicemente face jewel, ma erano una tendenza soprattutto tra le celeb e le icone del pop, come Bjork, ma erano comparsi sul viso anche di personaggi come Griff, ed Ella Emhoff.

Ma come si applicano le Face Gems? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo trend.

Le Face Gems: tutto ciò che c’è da sapere sull’ultimo trend estivo

Dov’è preferibile applicare le Face Gems? Dipende da quello che vogliamo dal nostro look, ma preferibilmente sugli occhi. Dove di preciso? Sulle palpebre, oppure sulla rima inferiore dell’occhio, ma anche cosparse intorno andrà benissimo.

Possiamo anche giocare sulla quantità: possiamo scegliere di applicarne una, un paio, oppure tantissime (magari piccole).

Qualche esempio? Possiamo applicarne una all’interno dell’occhio ed una all’esterno, oppure applicare tantissimi minuscoli dettagli lungo la riga superiore dell’eyeliner (magari bianco, così da metterli in risalto ancora di più).

Come si applicano le Face Gems? Abbiamo almeno un paio di alternative. Possiamo infatti optare per strass adesivi, così da ovviare al problema di come farle attaccare, ma anche utilizzare la colla per ciglia finte, che funziona benissimo su tutto il viso.

C’è un segreto che ti dobbiamo svelare: più grande sarà la tua “decorazione preziosa”, più rischierai che cada, quindi dovresti tenerlo a mente per decidere quella che vuoi applicare sul tuo viso.

Come completare il look? Con una base viso quanto più naturale possibile, ma luminosissima in alcuni punti, come gli zigomi, il naso e l’arcata sopraccigliare. In questo modo esalterai le Face Gems e farai risplendere tutto il tuo viso.