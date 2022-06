Manila Nazzaro, una sirenetta al mare: spettacolo mozzafiato in costume

Manila Nazzaro ha incantato gli utenti della rete con i suoi ultimi scatti in cui posa in costume da bagno: una vera e propria sirena.

Manila Nazzaro si sta godendo le meritate vacanze estive dopo aver preso parte per ben sei mesi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini per poi essere eliminata poco prima della finale, che ha visto incoronare come vincitrice Jessica Selassié.

L’ex Miss Italia sul suo profilo Instagram ha scelto di postare una serie di scatti che la mostra, bellissima come sempre, mentre si gode questi primi giorni di estate. Le foto in questione la ritraggono in costume da bagno mentre si gode qualche giorno di relax.

Manco a dirlo il contenuto social caricato dalla Nazzaro in men che non si dica è stato subito notato dai suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di ammirare tutto il suo charme in questa versione estiva.

Manila Nazzaro ha mandato in tilt gli utenti della rete, incantandoli con il suo fascino e il suo charme come soltanto lei sa fare, con una serie di scatti estivi in cui sembra una vera e propria sirena.

Manila Nazzaro strega il web: il tuo ultimo scatto fa impazzire i fan

Manila Nazzaro, che non molto tempo fa si è raccontata a cuore aperto rivelando il dramma che l’ha cambiata per sempre, sa come stupire i suoi fedeli sostenitori che la seguono e supportano in ogni suo progetto. Poco importa che sei un’intervista o un’esperienza lunghissima come quella del GF Vip, loro ci sono sempre al suo fianco.

Attenti come sempre, hanno subito l’ultima foto in costume da bagno in cui appare più bella che mai e sembra quasi una sirena delle favole, immersa nelle acque del posto in cui ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax in cui poter ricaricare al pieno le energie perché sì: Manila non si ferma mai e tra gli impegni professionali e quelli relativi alla sua vita privata, come il suo ruolo di mamma, è sempre attiva e inarrestabile.

Per questo motivo qualche giorno di relax è più che meritato e i suoi fedeli sostenitori non possono fare almeno di apprezzare che abbia voluto condividere questo momento con tutti loro, in modo tale da poter ammirare tutta la sua bellezza al mare.

La foto in costume di Manila Nazzaro ha mandato in tilt gli utenti della rete e a chi si chiede se durante il corso degli anni abbia ceduto ai ritocchini la risposta è soltanto una e poco importa perché grazie al suo carisma, quello non te lo può dare nessuno ma proviene da se stessi, è riuscita a conquistare proprio tutti quanti.