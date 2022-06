Per valorizzare la tua silhouette over 50 in estate ecco cosa devi fare!

Vuoi valorizzare la tua silhouette over 50 in estate ma non sai da dove cominciare? Sicuramente dal look giusto! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzare dei look trendy e adatti alla tua fisicità over 50!

Ogni periodo della nostra vita necessita un cambiamento, soprattutto di tipo stilistico! Oltrepassiamo alcuni step importanti e all’improvviso ci sentiamo diverse, e abbiamo la necessità che i nostri look ci raccontino a pieno! Ad esempio, come poter indossare look di tendenza che valorizzino la nostra silhouette over 50?

Quante volte ci siamo ritrovate davanti al nostro guardaroba cercando di trovare capi d’abbigliamento che ci piacessero senza riuscirci?

Capita a tutte, ed è normalissimo! Con il passare degli anni cambiano le mode, le nostre esigenze personali, cambia il fisico e anche noi. Quindi ci ritroviamo a possedere abiti che non raccontano ciò che siamo, perché in qualche modo siamo delle persone nuove.

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna vi aiuteremo a trovare i look più adatti perfetti per valorizzare le vostre silhouette over 50, senza rinunciare alle tendenze e che vi facciano sentire più “fresche”! Iniziamo!

Per valorizzare la tua silhouette over 50 avrai bisogno di pochi capi, quelli giusti!

Prima di iniziare a vedere i look dobbiamo tenere a mente questa regola di stile: non è un capo d’abbigliamento che nello specifico rovina il nostro look, ma è l’abbinamento di più capi non adatti che ci regalerà anni che non abbiamo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i look per valorizzare la nostra silhouette over 50:

jeans : il jeans è il capo più basic che tutte noi dovremmo avere nell’armadio, a prescindere da quale sia la nostra età. Per un look over 50 fresco e di tendenza potremmo indossare il nostro jeans con una blusa morbida, una giacca leggera in lino, un sabot con tacco basso e shopping bag. Casual ma chic.

: il jeans è il capo più basic che tutte noi dovremmo avere nell’armadio, a prescindere da quale sia la nostra età. Per un look over 50 fresco e di tendenza potremmo indossare il nostro jeans con una blusa morbida, una giacca leggera in lino, un sabot con tacco basso e shopping bag. Casual ma chic. abito midi: per una cena con amici il look da tenere sempre a portata di mano è quello composto da abito dritto midi tinta unita e sandalo con tacco. Semplice ma d’effetto. evitate il più possibile le fantasie. Meglio le tinte unite, perché le fantasie sbagliate potrebbero darci un effetto più old!

per una cena con amici il look da tenere sempre a portata di mano è quello composto da abito dritto midi tinta unita e sandalo con tacco. Semplice ma d’effetto. evitate il più possibile le fantasie. Meglio le tinte unite, perché le fantasie sbagliate potrebbero darci un effetto più old! pantalone flare e sandalo flat: per un look casual da giorno provate questo outfit. Blusa a pois bicolore panna e nero, pantalone a vita alta con gamba larga che arriva in caviglia color panna e sandalo flat nero. Il tutto da chiudere con una borsa in paglia. Look chic senza tempo! A proposito, Quale scarpa estiva sei? Ecco l’accessorio trendy che svela tutto di te!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna su come realizzare look trendy over 50 in estate.

Alla prossima guida di stile, per non perderti tutte le novità fashion del momento!