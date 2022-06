Quale scarpa estiva sei? Ecco l’accessorio trendy che svela tutto di te

By

Quale scarpa estiva sei? Sapevi che le scarpe sono gli accessori che più di tutti svelano la tua personalità e il tuo stile? Infatti dietro ad ogni modello si cela il vero carattere di una donna! Vuoi scoprire quale scarpa estiva si addice di più alla tua personalità?

Le scarpe sono il desiderio di ogni donna. Ne vorremmo avere tante e di tutte le tipologie del mondo. Ma ognuna di noi ama incondizionatamente solo alcuni modelli, che inconsciamente svelano la nostra personalità. Hai una scarpa di cui non puoi fare a meno? Scopri il perché!

Noi fashion lovers conosciamo bene l’importanza che le nostre scarpe hanno nei look che indossiamo. In base al modello che indossiamo ci conferiscono uno stile diverso. In più le scarpe hanno il potere di rendere speciale anche l’outfit più basico.

Ma ognuna di noi ha il proprio modello di scarpa preferita, di cui non possiamo fare a meno per nessuna ragione al mondo.

In estate, primavera, inverno o autunno, esiste nella nostra scarpiera la scarpa della stagione, che teniamo con cura e amore.

Dietro alle scarpe, però, si cela molto di più, perché queste mostrano la nostra vera personalità!

Scopri quale carattere si cela dietro alla tua scarpa preferita, in questa guida di stile targata CheDonna!

La tua scarpa estiva dice tutto di te: sandalo flat, zeppa o tacco a spillo. Quale scarpa sei?

Scegliere gli abiti da indossare quotidianamente non è solo un azione necessaria ma è un modo per mostrare a chi ci circonda chi siamo veramente. È il nostro carattere a dettare cosa andremo ad indossare, e per questo motivo le scarpe sono l’accessorio che più di tutti ci rappresenta!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono le scarpe estive più trendy del momento e quali personalità rispecchiano:

sandalo flat: comodo e pratico per la vita di tutti i giorni. Se scegliamo come scarpa preferita il sandalo flat vuol dire che siamo delle persone che amano la comodità ma che non rinunciano mai ad un tocco chic e romantico nei propri look. Ottimo da abbinare con abiti floreali o in pizzo.

zeppa : di giorno, di sera o per il lavoro, non possiamo rinunciare ai tacchi, e una soluzione ottima è il sandalo con la zeppa in sughero. Se questa è la scarpa che ami significa che sei una donna strong, capace di affrontare con grinta la giornata. In più vuoi urlare al mondo intero che sei una donna forte ed indipendente, e che non ti fa paura camminare sui tacchi tutto il giorno!

sandalo stringato: ultima tendenza in fatto di scarpe riguarda il sandalo stringato. Da indossare nei look più minimal e chic. Questa scarpa ci mostra come persone semplici ma eleganti. Prestiamo attenzione ai dettagli, abbiamo tutto sotto controllo, ma non abbiamo necessità di indossare capi arzigogolati, perché la nostra personalità è forte e al tempo stesso pacata. A proposito, Saldi estivi in arrivo! Ecco la guida che ti serve per non prendere fregature!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sulle scarpe estive trendy che mostrano la tua personalità!

Alla prossima guida! Lo stile e il divertimento sono assicurati!