Saldi estivi in arrivo! Ecco la guida che ti serve per non prendere fregature

I saldi estivi sono quasi arrivati! In tutta Italia i nostri negozi preferiti si stanno preparando per allestire i negozi e abbassare i prezzi in vista dei saldi! Ma come riuscire a fare shopping senza sbagliare o prendere delle fregature?

È arrivato quel periodo dell’anno così tanto amato da noi fashion lovers: i saldi estivi! In questo periodo tutte noi possiamo acquistare quel capo di abbigliamento tanto amato ma inacquistabile in un altro periodo dell’anno per via del prezzo molto alto. Ma non è tutto rose e fiori, perché è facile inciampare nella fregature!

Sabato 2 uglio tutte le regioni d’Italia, esclusa la Sicilia che inizia il 1 luglio, vedranno nei propri negozi i saldi estivi.

Per saldi estivi intendiamo il periodo dell’inizio dell’estate in cui ogni negoziante propone i saldi all’interno del proprio negozio e in cui noi consumatori possiamo acquistare capi di abbigliamento a prezzi ridotti.

Il periodo dei saldi estivi durerà dalle 6 settimane alle 8, in base alle scelte delle varie regioni. Una cosa però è certa: non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di fare una giornata di shopping.

Bisogna però stare attente, perché prese dalla foga dello shopping possiamo ritrovaci ad aver acquistato delle belle fregature.

Allora come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna, che vi mostrerà come sopravvivere ai saldi estivi!

È successo a tutte almeno una volta di aver acquistato durante il periodo dei saldi, invernale o estivo che sia, capi di abbigliamento che non ci servivano o che non abbiamo mai utilizzato. Quindi occhio agli sprechi!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 3 consigli per riuscire a sopravvivere nel modo migliore al periodo dei saldi estivi:

cosa ti serve : prima di andare a fare shopping dobbiamo tenere a mente ciò che abbiamo e ci serve. Quindi questo è un buon periodo per dare una sistemata al nostro guardaroba. Tenere i capi che sono ancora in buono stato e togliere quelli invece che non mettiamo più. In questo modo avremo una reale visione su ciò che ci serve.

: prima di andare a fare shopping dobbiamo tenere a mente ciò che abbiamo e ci serve. Quindi questo è un buon periodo per dare una sistemata al nostro guardaroba. Tenere i capi che sono ancora in buono stato e togliere quelli invece che non mettiamo più. In questo modo avremo una reale visione su ciò che ci serve. salvate nel carrello: lo shopping più conveniente durante i saldi estivi è quello invernale. Mi spiego meglio. Raramente i capi di stagione, in questo caso quelli estivi, andranno subito a saldo con una percentuale di sconto molto alta. Invece quelli invernali saranno ribassati di molto, quindi potrebbe essere una scelta sensata quella di acquistare capi di buona qualità invernali durante i saldi estivi.

lo shopping più conveniente durante i saldi estivi è quello invernale. Mi spiego meglio. Raramente i capi di stagione, in questo caso quelli estivi, andranno subito a saldo con una percentuale di sconto molto alta. Invece quelli invernali saranno ribassati di molto, quindi potrebbe essere una scelta sensata quella di acquistare capi di buona qualità invernali durante i saldi estivi. occhio ai prezzi: controllate sempre i cartellini, quanto sconto c’è e in quale percentuale. Non fatevi prendere dalla foga dello shopping ma prestate attenzione a tutto. Solo così eviterete di fare acquisti sbagliati. A proposito, Cosa mettere nel trolley piccolo? Pochi capi essenziali e trendy!

Adesso che conoscete tutte le regole non vi resta che organizzavi e aspettare il 2 luglio per una giornata di shopping fantastica!