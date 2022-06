Beautiful anticipazioni: ritorno di fiamma, ma la scoperta è scioccante

Anticipazioni Beautiful delle puntate americane. Scoppia il ritorno di fiamma e travolge di passione loro due…Ecco cosa succederà!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Quinn scopre il tradimento di Eric

Scoppia la passione e il tradimento nelle puntate americane di Beautiful. Secondo le nuove anticipazioni, la tresca di Eric Forrester e Donna Logan verrà presto allo scoperto…

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America segnalano vento di passione e di tradimento. Infatti, se avete letto le nostre anticipazioni, sarete già a conoscenza della tresca clandestina fra Donna Logan e il suo ex marito Eric Forrester.

Quello che ancora non sapete è che ben presto i telespettatori americani vedranno come si evolverà la situazione e soprattutto assisteranno alla scoperta del tradimento da parte di Quinn Fuller. Ebbene sì, nelle prossime puntate di Beautiful in onda sul canale CBS, la designer sorprenderà il marito a letto in compagnia dell’amante. Tuttavia al momento della scoperta non sarà da sola! Quinn si troverà in compagnia di Bridget Forrester, una delle sue figlie (avuta da Brooke) e nipote della Logan. Come mai Quinn sarà insieme a Bridget?

Secondo le informazioni che disponiamo, Quinn si era rivolta alla giovane perché allarmata da un potenziale problema di salute di Eric. Se ricordate, la Fuller aveva fatto indossare al marito un anello “smart” per monitorare la sua posizione e il suo stato di salute. L’applicazione avrebbe mandato alla Fuller, in caso di anomalia dei battiti cardiaci, informazioni relative alle sue funzioni vitali in tempo reale.

Quinn infatti era preoccupata per le constanti aritmie che Eric aveva quando si recava al club sportivo. Ma non conosceva la vera identità di quell’aumento dei battiti. Arrivata in loco, Quinn capirà tutta la verità sul marito e sarà inevitabilmente furiosa!

Come spiega la sua interprete, Rena Sofer, la designer sentirà di avere ogni diritto di sentirsi presa in giro e a disgustarla saranno proprio le bugie che il marito le ha rifilato da tempo, mentre lei cercava di ricostruire il loro rapporto.