Beautiful anticipazioni: tra Eric e Quinn spunta lei!

Anticipazioni Beautiful. Nelle trame americane Eric sarà protagonista di una storia molto “piccante” e che non vedrà a suo fianco la moglie Quinn…Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni dall’USA: Eric dimentica Quinn con lei!

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Soprattutto perché torneremo a parlare delle vicende amorose di Eric Forrester!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Eric Forrester interpretato da John McCook catalizzerà tutta l’attenzione dei telespettatori perché sarà protagonista di una storyline focosa. Infatti, se pensavamo che lo storico attore e personaggio avesse ormai esaurito i suoi argomenti in realtà dobbiamo ricrederci.

L’uomo infatti, nonostante l’età, continua a mantenere il fascino di un tempo e con maestria ed esperienza riesce a conquistare donne anche più giovani di lui. In questo caso, come ci ha anticipato la foto, Eric ha puntato nuovamente ad una sua ex conquista. Stiamo parlando di Donna Logan. Dopo il breve episodio del miele che ha aiutato Eric a recuperare la sua virilità Donna continua a far parte della sua vita, in grande segreto. Infatti il Forrester senior sta portando avanti una relazione in parallelo al suo matrimonio con Quinn.

Insomma, dopo essere stato tradito da Quinn con l’avvocato Carter Walton adesso Eric si sta riprendendo la sua “vittoria” portando avanti una relazione con la ex moglie, Donna. Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che alcuni mesi prima, pur di convincere Quinn a restare insieme a lui, Eric aveva licenziato Donna per dimostrarle il suo amore.

Attualmente Quinn sente ancora della distanza tra lei e il marito, ma ritiene che entrambi siano decisi a rafforzare il loro rapporto matrimoniale affinché torni quello di un tempo: in realtà, appena può, Eric scappa di casa per concedersi degli incontri clandestini con la Logan.