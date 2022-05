Anticipazioni Beautiful: clamoroso ritorno di fiamma, la discussa coppia è realtà

Anticipazioni Beautiful. Un clamoroso ritorno di fiamma tra due ex storici della soap. Ecco di chi si tratta e perché tornano insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le, sue anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Donna ed Eric sono amanti clandestini

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese, soprattutto perché torneremo a parlare del ritorno di fiamma fra Donna Logan ed Eric Forrester.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America assisteremo al ritorno di una storia che non potremmo definire di amore ma di tradimenti e che vede come protagonista assoluto Eric Forrester. L’uomo dopo essere stato tradito da Quinn Fuller sarà il traditore nei confronti della moglie, concedendosi notti di passione con la ex moglie Donna.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che Eric aveva avuto problemi di impotenza e solo il “tocco” di Donna lo aveva “guarito”.

Seppur recentemente non li abbiamo visti molto in scena, pensando che il matrimonio fra Eric e Quinn andasse a gonfie vele in realtà fra i due c’era tutto tranne che fiori nell’aria. Infatti, gli autori ci hanno fatto subito vedere che Eric stava tradendo Quinn con Donna.

Infatti nel corso di un dialogo con Quinn, l’uomo si era congedato da una conversazione per un impegno importante: andare a letto con Donna in compagnia della bottiglia di miele a forma di orsetto.

Gli spoiler americani ci anticiperanno che Eric si sentirà presto in colpa per il tradimento ai danni della moglie, che ignara di tutta questa situazione si preparerà a dare al marito un dono significativo del “suo amore”.