Una Vita anticipazioni: visita inaspettata per Lolita, sorpresa in arrivo?

Una Vita anticipazioni. In questa settimana Lolita riceverà una visita inaspettata…Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In particolare, Felipe Halvarez Hermoso rischierà tantissimo.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la moglie del deputato Antonito Palacios (Alvaro Quintana), ossia Lolita (Rebeca Alemany) riceverà una visita del tutto inaspettata!

Se avete letto le nostre anticipazioni, saprete per certo che l’ultima stagione di Una Vita è ambientata cinque anni dopo il famoso attentato che ha portato alla morte di alcuni personaggi della serie, fra cui per l’appunto il giovane Antonito.

Nel corso di questi anni sono cambiate tantissime cose ad Acacias, e una fra tutti ossia la bottegaia Lolita riceverà la visita di Marina (Rosanna Espinós), una donna che in quel giorno “maledetto” ha perso la figlia Maria José e il nipotino Alejandro. Fra le due donne si creerà un vero e proprio legame di amicizia soprattutto quando Lolita deciderà di unirsi al suo “gruppo di ascolto” fondato proprio per dare supporto a chi ha perso i propri cari durante quell’attentato, ideato da Fausto Salazar con la complicità di Soledad Lopez.

In questa occasione le due donne avranno modo di parlare e di raccontarsi le vicende che hanno portato alla morte dei loro familiari. In particolare, Lolita apprenderà dalle parole di Marina, che la donna ha perso figlia e nipotino proprio nella bottega dei Palacios, in quanto in questa funesta giornata i due si trovavano in loco per delle compere.