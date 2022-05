Come mostrarsi femminili con gilet e pantaloni maschili di Cristina Marino

Abbiamo già parlato dei gilet da donna e di quanto stiano bene anche a chi ha poco seno. L’attrice Cristina Marino si è mostrata in più occasioni proprio con questo capo originariamente maschile ed ha scelto di abbinarlo a pantaloni coordinati sia per tessuto che per colore: copiamola!

Non è obbligatorio portare un gilet come fosse un top ed indossare gonna o pantalone ton sur ton ma, per un effetto di primaria eleganza, meglio ispirarci all’outfit impeccabile di Cristina Marino.

In primis va specificato che scegliere accessori iperfemminili come la borsa rosa in saffiano di Prada ed i sandali rossi alla schiava e fare match con un completo maschile e retrò è una mossa vincente. Se a questo aggiungiamo un trucco nude ed un hair styling alla Brigitte Bardot allora il gioco è fatto.

Indossa un gilet abbottonato e crea un look di tendenza come fa Cristina Marino

Per ricreare il completo beige – simile a quello dell’immagine di copertina – ci si potrà recare semplicemente da Bershka o lo si può trovare anche su Asos. Il gilet squadrato con bottoni tartarugati e taschino orizzontale sulla parte sinistra è un classico che promette di durare a lungo. Costa solo 24,99 euro e sono attualmente disponibili sconti del 20% grazie a codici promozionali web. Il pantalone sartoriale ha un prezzo di 29,99 euro.

Firmato Please, il gilet nero cropped con tasche a filetto è nero e molto attillato, ottimo per chi è in perfetta forma e magari ancora poco abbronzata. In questo caso sì ad un jeans skinny od allo stesso pantalone con elastico in vita ed il cuoricino argentato distintivo. Disponibile anche nella tonalità panna, si trova sul sito ufficiale del brand a 79 euro.

Più americano di tutti, il modello di Pull & Bear (su Zalando a 19,99 euro) è un must per il golf, per il brunch della domenica e, perché no, per il primo week-end al mare. Il dark green sta meglio alle brune ed i bottoni a contrasto possono essere un’idea per gli accessori.

Questi colori tenui che fanno pensare alla campagna ed alla Costa Azzurra, dove è in corso il Festival del Cinema di Cannes, richiamano lo stile di un’altra attrice italiana, Cristiana Capotondi.

Ricordiamoci però che, per quanto si possa prendere ispirazione dai personaggi famosi, dobbiamo restare fedeli al nostro stile e, più in generale, a noi stesse.

Silvia Zanchi