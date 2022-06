Katia Ricciarelli ha fatto pace con le sue acerrime nemiche del GF Vip? Ecco il gesto che ha sorpreso tutti.

Pare che Katia Ricciarelli stia alzando bandiera bianca e abbia tutte le intenzioni di riappacificarsi con le due principesse Selassié. I rapporti tra le tre si erano fatti davvero gelidi, e le accuse e gli insulti dentro la Casa del GF Vip avvenivano ornai con cadenza giornaliera. Finito lo show, però, la Ricciarelli sembra essersi riappropriata della sua razionalità (e buon senso) e ora non vedrebbe l’ora di rendere i rapporti con Lulù e Jessica un po’ più distesi. La pace sarà davvero possibile per le tre ex coinquiline del Grande Fratello Vip?

Si sa che, quando si è costretti a vivere a stretto contatto con altre persone per lungo tempo, è impossibile evitare gli scontri. Nel caso di Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e la sorella Lulù questi scontri avvenivano quotidianamente e con grande veemenza all’interno della Casa del GF Vip. Una volta terminato il programma, l’ex moglie di Pippo Baudo e le gemelline più famose della TV sembravano essere intenzionate a non rivedersi mai più. Ma, invece, pare che la Ricciarelli stia cercando di appianare la situazione e tornare in buoni rapporti con le due principesse. Un riavvicinamento è davvero possibile?

Katia Ricciarelli: pace possibile con Jessica e Lulù Selassié?

Katia Ricciarelli avrebbe tutte le intenzioni di tornare in buoni rapporti con le acerrime nemiche della Casa del GF vip Jessica e Lulù Selassié e avrebbe deciso di fare il primo passo seguendo le due principesse su Instagram.

Anche la 76enne ex moglie di Pippo Baudo ha infatti ceduto al fascino del social del momento e si è iscritta. Oltre alle due sorelle Selassié (che ancora non hanno reagito apertamente al tentativo di riavvicinamento della Ricciarelli), Katia ha inoltre iniziato a seguire Soleil Sorge (sempre più richiesta e popolare in tv) e Biagio D’Anelli. Sembra, inoltre, che la Ricciarelli abbia stretto una rinnovata amicizia con Nathaly Caldonazzo (che in precedenza si è espressa duramente contro un ex concorrente del GF Vip), che di certo non si poteva annoverare tra le due amiche più strette. Le due sono state avvistate a pranzo insieme e sono sembrate molto in confidenza. Che sua davvero il tempo di mettere da parte lascia di guerra per tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.