Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: le pretendenti di lui vuotano il sacco

Negli ultimi mesi Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno riempito le cronache rosa con la loro presunta storia d’amore, ma cosa c’è di vero? Adesso le pretendenti dell’uomo rivelato tutto.

Sembrano proprio non placarsi le curiosità intorno alla vita sentimentale della bellissima Michelle Hunziker. Anzi il contrario, perché con l’arrivo della bella stagione arrivano anche delle novità che riaccendono l’interesse sulle sue vicende di cuore. Forse anche perché negli ultimi mesi abbiamo seguito un po’ tutti quanto accaduto sentendoci vicini a lei quasi come se fosse una di famiglia.

La conduttrice svizzera è stata presentissima in tv, con una scoppiettante edizione di Striscia la Notizia appena conclusa. Ma proprio durante il programma serale Michelle Impossible di un po’ di mesi fa, dedicato alla sua carriera e ai personaggi della sua vita, la showgirl si era aperta col pubblico raccontando la sua situazione. Nonostante sul palco cercasse di apparire sorridente come sempre, è stato evidente a tutti che il periodo non era dei migliori.

Il suo viso si era velato di una leggera malinconia, quando raccontava che a quel punto della sua vita avrebbe dovuto ricominciare da capo. Dopo poco però, Michelle ha ritrovato la serenità perché, a quanto rivelavano diverse paparazzate, l’amore è tornato a riscaldarle il cuore. Il nuovo flirt è Giovanni Angiolini, medico chirurgo di bell’aspetto e volto noto della tv per una partecipazione al GF Vip. Ma come stanno davvero le cose adesso?

La verità sulla coppia dell’estate? La svela un’ammiratrice del paese

Ad alimentare il gossip ci si sono messe le pagine rosa dunque, ma con scarsi risultati. L’ex moglie di Trussardi infatti ha fino ad ora preferito non ufficializzare il rapporto. Proprio per questo il settimanale Oggi non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di un’intervista al possibile nuovo compagno per lanciare l’affondo.

Il Dottore però, ha deciso di declinare le possibili domande sulla storia d’amore con Michelle, rispondendo molto chiaramente “Preferirei di no“. Mentre la Hunziker scrive una dedica speciale per l’ex marito sui social, nulla da fare dunque, perché il bel ex gieffino non si sbilancia, ma ci ha pensato un’abitante di Alghero, città in cui è molto conosciuto Angiolini, a rivelare qualche dettaglio interessante.

La donna, da sempre ammiratrice del medico, ha affermato di “spiare” un po’ quando vede la sua auto in città, curiosa di vederlo magari in dolce compagnia. “Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari…già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione“, ha raccontato l’intervistata. “Certo, ora che c’è Michelle dovremmo ritirarci tutte per manifesta inferiorità“, ha scherzato poi con un po’ di sana invidia. Per il momento dunque non ci resta che sognare su questa nuova love story che sicuramente continuerà a tenerci col fiato sospeso per tutta l’estate, a caccia dell’ultimo scoop.