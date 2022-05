Michelle Hunziker, altro che Giovanni Angiolini: la dedica spiazza

Michelle Hunziker celebra sui social un traguardo importante e si lascia andare in un lungo post di riflessione, ma la dedica speciale è per lui.

Negli ultimi mesi Michelle Hunziker è stata sulla bocca di tutti. Un anno intenso e complicato per la bella conduttrice svizzera, che ha dovuto affrontare la separazione ufficiale dal marito Tomaso Trussardi anche a livello mediatico. In quel periodo, proprio quando lei era più fragile, è andata in onda la trasmissione Michelle Impossible.

Nello show dedicato alla sua carriera e ai tanti ospiti che hanno fatto parte della sua vita, Michelle ha avuto modo di lasciarsi andare ad uno sfogo. Il suo umore era visibilmente provato dalla fine di una storia lunga e piena d’amore, ma lei non ha mai perso il suo splendente sorriso che la contraddistingue. E così, la Hunziker si è rialzata in piedi ed è tornata a splendere, concedendosi anche qualche nuovo flirt.

Rimbalzando tra i giornali di gossip si è venuto a sapere della sua relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. Bello, fisicato e con degli occhi azzurri notevoli, anche lui non era però estraneo dal mondo della tv, infatti ha partecipato all’edizione 2015 del Grande Fratello. Tra paparazzate varie, i due sono stati beccati spesso insieme (con tanto di bacio a seguito) ma la storia continua a non essere ufficializzata, almeno formalmente. Oggi però, la Hunziker ha condiviso con i suoi follower un traguardo importante ed ha riservato parole speciali per un altro uomo.

Le parole per Eros Ramazzotti, Michelle lo ringrazia così: ecco il motivo

Nelle ultime ore Michelle Hunziker, che spesso comunica con i suoi fan tramite la sua pagina Instagram ufficiale, ha scelto di dedicare un lungo post ad un suo nuovo traguardo. La conduttrice pubblicato un album in cui la vediamo in veste del tutto nuova, con addosso una divisa tipica delle discipline sportive orientali. In effetti, Michelle pratica il Kyokushinkai, un particolare stile di Karate.

Tra le righe che scrive nella descrizione, veniamo a sapere che la showgirl svizzera è riuscita dopo tanti anni di duro lavoro e fatica, a conquistarsi le cinture più importanti. “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione…ne vale davvero la pena“, scrive la Hunziker. Lei stessa spiega di aver ottenuto dal suo maestro due cinture e mezzo in più di quella per cui era andata a fare il suo esame.

Un’emozione grandissima per la bella Michelle che si sta godendo la sua reale rinascita così. Salta all’occhio però, che tra le sue parole ha scelto di dedicarne alcune speciali al suo ex marito Eros Ramazzotti. “Ringrazio Eros per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi, che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina“, ha commentato lei. A quanto pare dunque, il cantante con cui è stata legata da un grandissimo amore, è stato il collegamento fondamentale per farle scoprire questo sport che le ha dato e le darà tantissime soddisfazioni.