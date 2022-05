Sai quale costume si addice di più alla tua fisicità? Ecco quale scegliere

Sai quale costume scegliere in base alla tua fisicità? Quale sarà di tendenza e quale indossare per valorizzare il tuo corpo? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti i segreti del fashion!

In molte regioni d’Italia la temperatura è talmente alta che già si è aperta la stagione balneare! I primi bagni, le prime passeggiate sulla sabbia rovente, le prime tintarelle. Ogni anno nuove sensazioni ed esperienze, soprattutto ogni anno dobbiamo sfoggiare il costume migliore. Ma non sempre è facile trovare il costume da bagno che si addice alla nostra fisicità che sia contemporaneamente di tendenza. E quindi come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà i modelli più in voga e come scegliere quello che fa per te!

Bikini, trikini, intero, cut-out! La moda mare per il 2022 è vasta e variegata come non mai! Tante tipologie diverse, tutte di super tendenza.

Ma avete mai avuto la sensazione di aver acquistato un costume che non valorizzasse il vostro fisico? È successo a tutte!

Perché comprare un costume non è cosa semplice: quando lo indossiamo dobbiamo sentire che valorizzi il nostro corpo e che ci faccia sentire a nostro agio, tutto contemporaneamente all’essere di tendenza. Di certo non una cosa semplice.

Da oggi tutto cambierà, perché su questa guida di stile targata CheDonna vedremo quali modelli di costumi saranno di tendenza e quali scegliere in base alla tua fisicità!

Ad ogni costume la propria fisicità! Ecco i 3 modelli più in voga e la guida su come scegliere il costume più giusto!

Apriamo i social media e non facciamo altro che scorrere tra le immagini delle nostre influencer preferite in costume da bagno che sponsorizzano questo o quell’altro brand. Ma quali modelli sono veramente di tendenza?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 3 modelli di costumi più in voga per l’anno 2022 e a quale fisicità si adattano:

bikini con fasce strette : il modello più innovativo in fatto di moda mare per il 2022 è il bikini con fasce strette. Si tratta di un costume due pezzi, che presenta pezzo sopra triangolo, e pezzo sotto slip molto sgambato con fascia laterale molto stretta. Questo modello è il più indossato tra le super model, come Bella Hadid e Kendall Jenner e si addice ad una fisicità skinny o a rettangolo.

: il modello più innovativo in fatto di moda mare per il 2022 è il bikini con fasce strette. Si tratta di un costume due pezzi, che presenta pezzo sopra triangolo, e pezzo sotto slip molto sgambato con fascia laterale molto stretta. Questo modello è il più indossato tra le super model, come Bella Hadid e Kendall Jenner e si addice ad una fisicità skinny o a rettangolo. due pezzi a vita alta : il secondo modello di costume da bagno decisamente di tendenza è quello composto da due pezzi con lo slip a vita alta. Ottimo per chi ha una fisicità curvy o chi vuole contenere il filino di pancetta in più.

: il secondo modello di costume da bagno decisamente di tendenza è quello composto da due pezzi con lo slip a vita alta. Ottimo per chi ha una fisicità curvy o chi vuole contenere il filino di pancetta in più. intero cut-out: una delle novità per l’anno 2022 è il modello di costume intero, molto sgambato con tagli cut-out, soprattutto sul seno. Si differenzia dal trikini che andava di moda l’estate passata, perché questo modello è coprente su pancia e fianchi ma presenta delle particolarità solo sul seno. Ottimo per fisicità a pera! A proposito, Per l’estate al mare avrai bisogno di questi accessori trendy, firmati Zara!

Termina qui la guida di stile più trendy di tutte targata CheDonna che vi ha mostrato quali costumi da bagno scegliere in base alla vostra fisicità.

Alla prossima guida di stile, per non perdere tutte le novità in fatto di fashion!