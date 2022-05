Test indovinello: quanti colpi ha mandato a segno il cacciatore?

Il test del cacciatore ti permetterà di dimostrare tutte le tue abilità intellettive. Vediamo cosa sai fare, rispondi entro un minuto

Oggi vogliamo proporti un test che metterà alla prova la tua capacità di concludere un ragionamento in tempi stretti. Entro sessanta secondi, infatti, dovrai terminare un calcolo immedesimandoti in una situazione che ti suggeriremo. Prova a cronometrare il tempo impiegato per dare la risposta, in modo da rendere il test valido. Ecco la situazione che dovrai immaginare.

Un cacciatore va a caccia, accompagnato da un vecchio amico. I due amano scommettere su tutto e decidono di fare la stessa cosa anche oggi. La scommessa riguarda la battuta di caccia. Il cacciatore è molto esperto e sicuro di sé, propone all’amico la seguente scommessa: “Per ogni colpo andato a vuoto ti darò cinque euro. Ma tu dovrai darne quattro a me per ogni colpo andato a buon fine”.

L’amico accetta, allettato dalla possibilità di tornare a casa con qualche euro in più in tasca. Purtroppo per lui, quando termina la battuta di caccia, è costretto a dare 12 euro all’amico cacciatore. Perché? Quanti colpi ha mandato a buon fine il cacciatore? E quanti ne ha falliti per ricevere esattamente questa cifra? Adesso rifletti con calma e poi scorri il testo, alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Risolvere un test del genere non è per niente facile, perché potresti farti ingannare da alcuni dettagli inseriti nell’indovinello solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai dato la risposta e vuoi verificare se hai indovinato. In questo caso, ti facciamo i complimenti perché non tutti sono riusciti a dare una risposta entro sessanta secondi.

Se, al contrario, sei ancora alle prese con operazioni matematiche e inizia ad uscire fumo dalle orecchie, forse è meglio fare una pausa e passare direttamente alla soluzione del test di logica e ragionamento. Questo test non ha alcuna validità scientifica e non averlo risolto non significa nulla, forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento oppure oggi non è una buona giornata. Vedrai che la prossima volta andrà meglio.

Ecco la soluzione: sappiamo che il cacciatore ha incassato 12 euro. Questa cifra rappresenta la differenza tra i colpi andati a segno e quelli mancati. Per ogni colpo buono, il cacciatore incassa quattro euro. Ipotizziamo che i colpi andati a buon fine siano otto. In questo caso, il cacciatore incasserebbe 32 euro (4×8=32). Qualora i colpi andati vuoto fossero quattro, il cacciatore dovrebbe pagare 20 euro all’amico (4×5=20). Di conseguenza, 32-20=12. I colpi andati a segno sono otto, quelli mancati sono quattro.