Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi: la rinascita della showgirl

Michelle Hunziker parla della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e, al settimanale Chi, svela i nuovi rapporti con l’ex marito.

Michelle Hunziker, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, torna a parlare dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Quello tra la showgirl e Trussardi è stato un grande amore coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figlie, Sole e Celeste. Anche gli amori più belli, però, possono finire com’è accaduto a quello della Hunziker e di Tomaso Trussardi.

La coppia, però, è riuscita a salvaguardare l’affetto e il rispetto ed oggi sono in ottimi rapporti come conferma la Hunziker che si è recentemente concessa una vacanza alle Maldive proprio con le figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il nuovo rapporto dopo la fine del matrimonio

Nessun rancore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la fine dell’amore che li ha portati a formare insieme una famiglia. Dopo aver rotto il silenzio su Tomaso Trussardi, la Hunziker ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi svelando l’attuale natura del rapporto con il padre delle figlie Sole e Celeste.

“Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”, ha spiegato Michelle che è riuscita a mantenere un ottimo rapporto anche con Eros Ramazzotti, padre della primogenita Aurora e con cui è apparsa in tv durante la prima puntata del suo show Michelle Impossibile.

“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui. Non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e continuerò a farlo”, ha spiegato la showgirl a Chi.

“Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo […]. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”, ha concluso.