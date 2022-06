Labbra più voluminose? Il trucco è aggiungere il correttore. Ecco come

Ti sei mai chiesta come ottenere delle labbra più voluminose in modo naturale? Facile! Basta aggiungere il correttore.

Chi di noi non ha desiderato almeno una volta delle labbra più voluminose? Forse non lo sai, ma ci sono diversi metodi naturali per ottenere questo risultato.

Uno di questi include un tradizionale prodotto make up. Si tratta del tanto amato correttore, ci ha spesso salvato nascondendo quel tanto odiato brufolo. Ma come applicarlo sulle labbra? Scopriamolo insieme.

Aggiungi un po’ di correttore per ottenere delle labbra extra voluminose

Ormai siamo tutti a conoscenza del contouring del viso, una tecnica che consiste nell’esaltare i lineamenti attraverso l’effetto ottico del chiaroscuro.

Ebbene, è possibile applicare questa illusione ottica anche in altri punti del viso, incluse le labbra. Perciò ti spiegheremo passo dopo passo come usare il correttore per ottenere delle labbra più voluminose.

Scegliere il correttore

La prima cosa è scegliere il correttore giusto per la nostra carnagione. Dovrai utilizzare un correttore che si abbini al tuo fondotinta, in modo che si fonda perfettamente con il resto del trucco.

Aggiungere i punti luce

Per definire correttamente le labbra, avrai bisogno di due tonalità di correttore, una più chiara della tua carnagione e una più scura. Per questo passaggio, inizia con la tonalità più chiara. Con un pennello per labbra prendi una piccola quantità di prodotto e delinea l’arco di cupido e le parti esterne delle labbra superiori e inferiori. Se desideri una maggiore pienezze, delineale appena al di fuori della tua forma naturale. Volendo, puoi usare questa tonalità anche per colorare le labbra. Creerà una base luminosa su cui stendere il rossetto, che aiuterà il colore delle labbra ad apparire più vibrante.

Definire

Pulisci il pennello per le labbra e prendi una piccola quantità del correttore scuro. Utilizzalo per delineare gli angoli esterni delle labbra e il centro del labbro inferiore. Anche in questo caso, delinea il contorno appena al di fuori della forma naturale delle labbra per ottenere un aspetto più pieno.

Sfumare

Sfuma il contorno del correttore labbra per ottenere un aspetto omogeneo con una spugnetta per il trucco, tamponando leggermente. Non preoccuparti se il correttore finisce sulle labbra: verrà coperto dal rossetto.

Applicare l’eyeliner per le labbra

È il momento di delineare le labbra, un passo fondamentale per ottenere un look definito. Ti suggeriamo di optare per una tonalità di due colori più scura del rossetto che intendi applicare. A questo punto, segui il contorno delle labbra e traccialo. Se pensi di non riuscire a tracciare le linee, puoi disegnare prima dei piccoli punti lungo il contorno delle labbra. Poi, torna indietro e unisci i punti per delineare completamente il tuo broncio.

Scegliere il rossetto

Prendi il rossetto che hai scelto di indossare e riempi le labbra. Meglio un prodotto che risalti e che duri a lungo con una finitura cremosa e naturale.

Perfezionare la forma

Per perfezionare la forma delle labbra o correggere eventuali errori, prendi di nuovo le due tonalità di correttore. Segui lo stesso procedimento applicando la tonalità più chiara sull’arco di cupido e sulle parti esterne, e la tonalità più scura sugli angoli esterni e al centro del labbro inferiore. Questa volta, usa il mignolo per sfumare con cura i bordi in modo da non rovinare il rossetto, ma sfuma comunque il punto in cui il correttore si incontra con il fondotinta.