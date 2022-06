Così Gigi D’Alessio ha totalmente cancellato Anna Tatangelo dalla sua vita

Dopo due anni dalla fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la situazione non sembra essere delle migliori: ecco con quale gesto il cantante ha cancellato totalmente l’ex dalla sua vita.

Tra canzoni romantiche e parole d’amore, la storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata una delle più seguite in Italia. Lei giovane e bellissima, lui un simbolo della musica napoletana: i due sembravano inseparabili fino a quando qualcosa è andato storto. La coppia si è separata ufficialmente nel 2020 ma tra di loro i buoni rapporti non sono mai tornati.

Nel frattempo ognuno ha preso la sua strada e Gigi è diventato papà per la quinta volta, notizia che la Tatangelo e il figlio Andrea non avrebbero appreso nel migliore dei modi. “Ora sto proprio bene così“, aveva dichiarato l’ex in una recente intervista a Belve, affermando di non sentire più la mancanza della sua vita con D’Alessio.

La scorsa settimana l’artista è stato protagonista assoluto di una serata a lui dedicata, dal titolo “Gigi uno come te: 30 anni insieme“. Si è trattato di una vera e propria festa di celebrazione della sua lunga carriera in cui si sono alternati sul palco amici, colleghi e personaggi tv, oltre che il figlio LDA da poco lanciato dal talent Amici 21. Una grande assenza però si è notata, si trattava proprio di lei.

Un nome da “evitare”: la grande assenza della Tatangelo dallo show

I tantissimi italiani affezionati al cantautore partenopeo lo hanno seguito in tutti gli aspetti della sua vita privata, indissolubilmente legata anche ai suoi successi musicali. Non poteva passare inosservata dunque, la grande assenza dell’ex compagna Anna Tatangelo. Una storia in cui per anni si sono spalleggiati nella famiglia e nella carriera che, però, sembra essere stata cancellata completamente.

Che sia stata la volontà di Anna, che nel frattempo ha subito una trasformazione incredibile, quella di non prendere parte allo show? Ci ha pensato il settimanale Chi a dare una risposta. “Nel suo spettacolo in piazza Plebiscito Gigi D’Alessio, direttore artistico della manifestazione, ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica o passaggio dello show”, spiega il giornale. E non sono stati trascurati neppure i dettagli.

“Agli ospiti è stato chiesto di “evitare” un argomento ancora doloroso per entrambi”, rivela il magazine, affermando che il motivo alla base è che i due non si erano lasciati nel migliore dei modi ma che stanno cercando di ricostruire un rapporto civile e rispettoso. Sarebbe stato un gesto di delicatezza insomma, a spingere D’Alessio a non far neppure nominare Anna Tatangelo, ma siamo certi che sia stato apprezzato? La cantante non si è ancora espressa in merito, ma probabilmente non avrebbe esitato a cantare con lui ancora una volta insieme “Un nuovo bacio” per la gioia dei fan.