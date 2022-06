Victoria De Angelis scatenata sul letto: lo spettacolo è incredibile

Victoria De Angelis scatenata sul letto. La bassista dei Mansekin regala uno spettacolo incredibile mentre Ethan Torchio dorme.

Victoria De Angelis scatenata sul letto mentre Ethan Torchio dorme e Thomas Raggi imbraccia la sua chitarra elettrice. E’ questo lo scenario in una delle tante foto pubblicate sul profilo Instagram dei Maneskin dopo lo straordinario concerto che la band ha tenuto a Lignano Sabbiadoro.

Come accade dopo ogni concerto, anche dopo il live di Lignano Sabbiadoro che ha riportato in Italia i Maneskin che ora aspettano con ansia di potersi esibire sul palco del Circo Massimo, nella loro Roma, il prossimo 9 luglio, sui propri canali social, hanno condiviso una serie di foto ricordo del soggiorno a Lignano mentre tra le storie hanno ringraziato tutti i fan presenti allo show condividendo foto e video del concerto.

Victoria De Angelis scatenata in albergo con Thomas Raggi

Tra le tante foto pubblicate dai Maneskin, i fan hanno particolarmente apprezzato quella in cui, in una camera d’albergo, mentre Ethan Torchio si riposa, Victoria e Thomas si scatenano sul letto. La De Angelis salta mentre Thomas al suo fianco suona. Anche fuori dal palco, la band romana non rinuncia a divertirsi e a dedicarsi alla musica che ha cambiato la vita di tutti.

Nella foto, Victoria che, puntualmente incanta con un viso d’angelo e uno sguardo ipnotico, indossa una minigonna e un top bianco. I capelli, lunghi, biondi e sciolti svolazzano mentre si diverte a saltare sul letto. Alle sue spalle c’è un tranquillo Ethan Torchio che ricarica le energie per poter dare il meglio di sè al proprio pubblico. Accanto al letto, in jeans e camicia, con un sorriso soddisfatto, c’è Thomas che suona facendo scatenare ulteriormente l’amica.

Fuori dal palco, le quattro rockstar tornano ad essere quattro amici che, quando non lavorano, amano divertirsi come tutti i ragazzi della loro età. Nella foto, l’unico che manca è Damiano David che, con Victoria, ha sfoggiato un feeling che, puntualmente, scatena l’entusiasmo dei fan.

I Maneskin, dunque, continuano ad essere inarrestabili. La prossima tappa, come hanno annunciato loro stessi sui social, è la Polonia. L’attesa, però, in Italia, è tutta per il concerto del 9 luglio in un Circo Massimo totalmente sold out.