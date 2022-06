Di rosso vestita, anche in estate: 5 capi glamour di questo colore

Il rosso è il colore della sensualità per antonomasia ed anche in estate non vogliamo rinunciarci: ecco quindi 5 capi glamour di questo colore perfetti in questa stagione.

Il rosso è il colore della passione, dell’amore, la massima espressione della femminilità.

Possiamo indossarlo anche d’estate? Certo. Come? Come desideriamo. Sì a jumpsuit, top, minigonne e chi più ne ha più ne metta.

E non solo, perché possiamo avere il nostro red passion anche nella nostra trousse: il rossetto di questa nuance – e di tutte le sue sfumature – è tra i trend assoluti di stagione (e di tutto l’anno) che il mondo del beauty propone.

E lo testimoniano i grandi brand di make up che hanno inserito in tutte le loro collezione le loro infinite sfumature di rosso, che vanno dal dal rosso Cherry Tomato al Cande Apple Red passando per tonalità super estive come il ciliegia.

Insomma, non c’è nulla che non possa tingersi di rosso e quindi vogliamo che anche il nostro guardaroba diventi un’esplosione di questo colore.

Ecco 5 capi glamour rossi da indossare in estate.

Dai sandali al crop top, passando per la giacca teddy in stile collegiale: possiamo trovare il rosso davvero ovunque.

Possiamo giocare con i contrasti cromatici – abbinandolo al bianco, al nero, oppure osando con accostamenti strong con altre nuance accese come il giallo – ma anche sul total red, estremamente sexy.

In ogni caso, se non sai come orientarti nella scelta del capo giusto per te, ecco 5 capi glamour da indossare rigorosamente in estate.

Jumpsuit

La jumpsuit ha scritto la storia della moda mondiale e continuiamo a ritrovarla ciclicamente sulle passerelle dei brand più influenti.

Ad esempio, quest’anno su quella di Yves Saint Laurent ne abbiamo viste davvero di tutti i tipi: alcune da indossare con giacca oversize e tacchi, altre anche semplicemente con le sneakers.

Ma tutte avevano un minimo comune denominatore: sono capaci di mettere in risalto la silhouette e di essere chic, ma comode allo stesso tempo.

E non c’è bisogno di scomodare grandi marchi per averne una nel guardaroba. Ad esempio, ecco una jumpsuit – che su Shein costa soli 17 euro – che potrai indossare di giorno con dei sandali flat e di sera con dei tacchi a spillo.

Sandali con cinturino

I sandali con cinturino sono il risultato del mix tra sensualità e comodità. Sì, perché ti sveliamo un trucco: se non sai camminare sui tacchi, questa potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Il cinturino tiene ferma la caviglia e riduce eventuali “traballamenti”, rendendoti quindi molto più difficile inciampare.

Eccone quindi un paio – che potrai trovare su Shein a soli 25 euro – che potrai abbinare di giorno ad un vestito magari a trapezio tutto bianco e di sera ad un abito a tubino tutto nero.

Minigonna rossa

Se esistesse una rappresentazione tangibile di sensualità mista a femminilità sarebbe probabilmente una minigonna rossa.

La mini, nata proprio come emblema di femminilità, si tinge di rosso per ricordarci come possiamo essere sexy in pochi secondi.

Puoi indossare questo capo – acquistabile su Shein a soli 3 euro – per andare ad un party, giocando anche sul total red e scegliendo quindi un top dello stesso colore.

Completano il look dei sandali con tacco rotondo ed una minibag neri, per creare un distacco cromatico e dare un tocco di ricercatezza al look.

Crop top

Crop top = moda mondiale. Ormai è così e dobbiamo farcene una ragione. Ma chi ha detto che questo capo debba essere per forza sexy? In realtà, può diventare tutto ciò che desideriamo.

Possiamo renderlo comfy e sporty in pochissime mosse. Ad esempio, questo – che su Shein costa soli 2,75 euro – può essere abbinato ad un pantalone bianco cargo per diventare in una sola mossa casual quanto più possibile.

Vuoi che il tuo crop top mantenga la sua allure ricercata? Opta per un pantalone palazzo, magari sempre tutto bianco e dei sandali gioiello con tacco midi.

Vuoi invece essere sensuale e femminile all’ennesima potenza? Indossa una minigonna e dei sandali con tacco a spillo. Insomma, con il nostro crop top possiamo essere davvero chi vogliamo.

Abito svasato

Un abito svasato, corto, fresco. Cosa c’è di più estivo? Perfetto per tutti i tipi di fisico, questo look ti permetterà di essere casual chic in ogni momento della giornata.

Vuoi virare verso la sua espressione più raffinata per andare a cena fuori? Indossalo con dei sandali gioiello con tacco midi, oppure alto ed una borsa con inserti preziosi che richiamino quelli delle scarpe.

Vuoi invece indossarlo di giorno per uscire a fare una passeggiata con le amiche in centro? Indossalo con dei semplicissimi sandali total black flat ed una mini bag abbinata.

E c’è di più, perché puoi avere più outfit semplicemente andando su Shein ed acquistando questo abito a soli 10 euro.