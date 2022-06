Victoria De Angelis incanta il web: viso d’angelo e sguardo ipnotico

Victoria De Angelis, che spettacolo: la bassista dei Maneskin incantevole con un viso d’angelo e uno sguardo ipnotico.

Victoria De Angelis si candida a diventare una delle donne più belle del mondo della musica e dello spettacolo. A soli 22 anni, con un successo straordinario conquistato con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha dato il via al sogno dei Maneskin, Victoria è ormai una rock star. Sul palco tira fuori tutta la sua grinta ed energia mentre fuori dal palco sfoggia anche la sua parte più tenera.

Accanto all’anima rock che sfoggia quando ha tra le mani il suo inseparabile basso, Victoria, fuori dal palco, sfoggia anche la sua sensualità e la sua bellezza naturale che diventa ogni giorno più evidente. L’ultima foto ha così mandato in tilt i fan che esaltano Victoria come musicista e come donna.

Victoria De Angelis, una bellezza spettacolare: il mondo è pazzo di lei

Per ricordare i giorni trascorsi all’estero per diversi impegni di lavoro come quelli che hanno avuto in Olanda dove Damiano David, sul palco, è rimasto in mutande, Victoria ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram mostrandosi in pose divertenti con Thomas e regalando un siparietto con Ethan che si becca dell’acqua addosso a sorpreso. Tra le tante foto e video pubblicati dalla De Angelis, a colpire tutti, è stata la foto che vedete qui in basso.