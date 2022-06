Arisa, taglio netto col passato: il web approva

By

Questa volta Arisa fa sul serio, la cantante ha deciso di dare un taglio netto col passato e lo comunica tramite la sua pagina Instagram: “Da oggi sarà così”. Il web approva la scelta importante.

Arisa riesce sempre a stupire e a far parlare di sé. Reduce da un anno pienissimo dal tutti i punti di vista, partendo da quello professionale. Giusto per citare i suoi impegni più importanti, nello scorso anno l’abbiamo vista vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Poi, proseguendo la collaborazione con Milly Carlucci è diventata uno dei giudici-investigatori de Il cantante mascherato. Ma non è tutto, perché è capitato di vederla spesso ospite anche del game show di Canale 8, Name the Tune. Allo stesso tempo sono tanti i successi anche dal punto di vista della musica, la passione che non abbandona mai.

Una cosa è certa però, che Arisa è diventata sempre più attiva sui social con una pagina Instagram che accoglie 1,1 milioni di follower (cifre degne delle migliori influencer). Rosalba in questi ultimi anni ha subìto, come tutti sappiamo, anche un cambiamento radicale di look.

La cantante originaria della Basilicata ha dimostrato di saper giocare con lo stile, ritrovando una spiccata sensualità e femminilità che ha deciso di portare orgogliosamente alla luce. Ma quali sono i cambiamenti più radicali che ha fatto? Sicuramente quelli che riguardano i capelli.

Il cambio look radicale di Arisa, addio parrucche: ecco i suoi capelli naturali per l’estate

Come dicevamo, Arisa ha iniziato a scoprire un’immagine sensuale e fortemente studiata con look strepitosi. In questi ultimi mesi però, l’abbiamo vista cambiare diverse volte colore e taglio di capelli. Passando dal biondo al nero e al rosa, la cantante ha stupito con diverse versioni di sé una più bella dell’altra.

Molti ricorderanno però, che all’inizio dell’esperienza di Ballando con le Stelle, in cui ha iniziato una liason col ballerino Vito Coppola che ora è arrivata a un punto decisivo, Rosalba sfoggiava un taglio rasato ossigenato. Una scelta dovuta non ad un capriccio ma ad una seria motivazione: come lei stessa aveva spiegato soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che porta a strapparsi i capelli senza accorgersene.

Per tornare ai capelli lunghi e fluenti dunque, nell’ultimo anno Arisa ha utilizzato il metodo delle parrucche. Colorate e diverse, le fornivano ogni volta uno stile speciale e rinnovato con un tocco di originalità. Adesso però è arrivato un momento radicale per lei. Nelle sue ultime stories la vincitrice di Ballando ha mostrato la sua ultima scelta. “Ho deciso di curarmi i capelli, li cureremo benissimo”, ha annunciato facendosi vedere con i suoi veri capelli che porterà per tutta l’estate.

Il taglio che porta attualmente è un caschetto sfrangiato con una frangia sfilacciata e rispecchia pienamente il glamour degli ultimi periodi. I fan non possono che apprezzare il suo look naturale e amarla in qualunque caso. Con molta sincerità dunque Rosalba ha scelto di essere sé stessa ancora una volta senza preoccupazioni, decidendo di dedicarsi alla cura dei capelli che torneranno sicuramente ad essere favolosi più che mai.