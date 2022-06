Con questi metodi infallibili dirai addio per sempre al doppio mento

Dire addio per sempre al doppio mento è possibile ed è anche molto facile: ecco dei metodi assolutamente naturali e poco dispendiosi per farlo.

Se hai il doppio mento non preoccuparti: non dovrà per forza durare per sempre. Esistono metodi – alcuni naturali al 100% – per sbarazzartene per sempre.

Ma perché alcune donne hanno il doppio mento? Questa è una domanda da un milione di euro, ma cercheremo di rispondere comunque.

A volte il motivo può essere ereditario, altre può essere dovuto al sovrappeso, altre ancora semplicemente alla cattiva postura.

E non solo: i motivi possono essere anche squilibri ormonali, ritenzione idrica oppure da un aumento di peso.

Spesso è semplicemente accumulo di adipe: cioè si forma una sorta di sacca proprio sotto il mento che modifica anche i contorni del viso.

Negli USA da un po’ di anni, non a caso, sta spopolando il trend della Rich Girl Face, soprattutto tra le più giovani. Le ragazze, in pratica, condividono il prima ed il dopo le sedute dal medico estetico, mostrando in pratica una sorta di effetto Photoshop.

Ma come possiamo dire addio al doppio mento per sempre? Ecco la risposta definitiva.

Dici addio al doppio mento così

Uno dei rimedi per dire addio per sempre al doppio mento è fare una ginnastica specifica che possa far riassorbire la pelle in eccesso, in pratica rendendola più tonica.

In questo modo tornerà al punto di partenza e non vedremo più questo fastidioso inestetismo.

Quali sono gli esercizi perfetti? Uno, ad esempio, è quello cosiddetto del bacio. Premettiamo che si può fare comodamente sul divano, perché presuppone solo piedi appoggiati a terra e schiena e collo dritti.

A questo punto ti basterà protendere le labbra in avanti proprio come quando stai dando un bacio a qualcuno e mantenere la posizione per circa 10 secondi, facendo almeno 3 serie di fila. Successivamente dovrai ripetere lo stesso esercizio ruotando la testa a destra ed a sinistra.

Un altro esercizio consiste nel portare la lingua sull’arcata dei denti e nel premere contro la gengiva, mantenendo per alcuni secondi la posizione. In questo modo si garantisce tensione sia ai muscoli della bocca che del collo, tonificandoli.

Un altro ancora, invece, nel portare la testa avanti e indietro, rilassando il collo. Poi ti basterà guardare in alto e coprire il labbro superiore con quello inferiore per poi tornare alla posizione naturale.

E ancora, ti basterà pronunciare tutti i giorni tutte le vocali e la lettera X, oppure alzare la testa, mantenendo la schiena dritta e tenerla tesa, oppure girare il collo e guardare prima da un lato e poi dall’altro molto lentamente.

Insomma, gli esercizi che puoi fare per sconfiggere questo nostro nemico chiamato doppio mento sono davvero tantissimi.

L’importante è ricordarti di dedicare una decina di minuti al giorno a queste attività, perché la costanza ripaga sempre.

Ovviamente puoi aiutarti anche con alcune creme. Ad esempio, una molto utile è quella a base di collagene oppure elastina, che ha effetto tonificante ed allo stesso tempo idrata la pelle e la rende più elastica.

Ricordati quanto le applichi di fare un automassaggio, stendendo la pelle del viso e spostandola all’esterno.

Un altro alleato potrebbe essere la vitamina E, che contrasta l’azione del tempo che passa e rende la pelle estremamente tonica.

Ricorda che poi anche le posizioni che assume il tuo collo nell’arco della giornata possono incidere tantissimo sulla tua postura.

Ad esempio, se lavori al computer ricorda di mettere sotto un supporto che ti permetta di stare con lo sguardo alto e di non abbassare spesso il mento.

Anche il modo in cui dormi può determinare la comparsa del doppio mento: evita di usare il doppio cuscino e, se riesci, cerca di dormire supina.

Ovviamente esistono tantissimi filler per eliminare questo inestetismo ed anche interventi chirurgici, primo tra tutti la liposuzione. Ma, dal momento che questi hanno un costo molto elevato e presentano tante controindicazioni, mentre i metodi naturali hanno costo zero e non hanno alcun effetto collaterale, perché non tentare prima questa strada?

In ogni caso, adesso sappiamo che il doppio mento potrebbe non essere un problema per sempre.