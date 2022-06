Belen Rodriguez e Stefano De Martino: così gelano tutti dopo il bacio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo il bacio in montagna immortalato dai paparazzi del settimanale Chi, gelano tutti così.

Ormai non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme. Dopo mesi di avvistamenti e indizi social, è arrivata la conferma con la foto del bacio pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 giugno. Un bacio che i fan più romantici della coppia aspettavano da tempo e che è arrivato durante una gita in montagna con il figlio Santiago.

Nelle immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Belen e Stefano si mostrano sorridenti, affiatati e molto complici fino a scambiarsi un tenero bacio. Un gesto che ufficializza il nuovo ritorno di fiamma tra la showgirl e il conduttore napoletano che, però, hanno gelato tutti con un non gesto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: colpaccio e gelo sui social

Dopo la foto del bacio tra Belen e Stefano pubblicata dal settimanale Chi, i fan si aspettavano l’ufficializzazione della storia anche sui social. Da parte di Belen e Stefano, però, nessuna foto per rendere ufficiale il ritorno di fiamma. Belen ha pubblicato una serie di storie con la piccola Luna Marì protagonista mentre De Martino ha ricondiviso il video di Andrea Delogu mentre si dirigono in Piazza del Popolo a Roma per il primo concerto di Tim Summer Hits in programma giovedì 23 giugno.

Sia Belen che Stefano, dunque, non hanno alcuna intenzione di tornare a pubblicare foto e video del loro amore, almeno per il momento, come facevano un tempo. Entrambi sembrano intenzionati a proteggere la propria storia da gossip e indiscrezioni varie. Il ritorno di fiamma ha conquistato i fan che rispettano la scelta di Belen e Stefano, felici di saperli nuovamente insieme.

Per la coppia, inoltre, ci sarebbero importanti novità professionali. La Rai, infatti, avrebbe deciso di puntare tutto su Stefano De Martino che, da giovedì 30 giugno, con Andrea Delogu, condurrà Tim Summer Hits.

Su Belen, invece, avrebbe messo gli occhi Discovery. Dopo aver condotto Le Iene Show, la showgirl argentina continuerà la propria carriera televisiva lontana da Mediaset?