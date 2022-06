Incubo senza fine per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è la terza volta in poco tempo

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano a vivere momenti tormentati a causa di un incubo che li perseguita: è successo di nuovo, lo sfogo.

Una coppia di belli sempre amatissimi e sempre più influenti sui social, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono attivissimi ed aggiornano costantemente sulle loro novità. Seguendo le loro pagine Instagram è facile immergersi nel loro privato, infatti i due vipponi sono sempre molto generosi con i follower. Nonostante ogni tanto balzino sulle pagine della cronaca rosa per probabili crisi, i due sembrano più affiatati che mai.

In effetti dalla loro partecipazione al GF Vip in cui si conobbero mentre lei era fidanzata, non si sono più lasciati. Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di goderci le loro vacanze tra un luogo e l’altro. Un paio di settimane fa, ad esempio, lo sportivo aveva reso noto un dettaglio particolare sulla sua fidanzata, mentre si trovavano nella splendida location del Trentino Alto Adige.

Dopo, invece, è stato il turno del mare quando i due sono volati nella meravigliosa Sardegna. Tra un bagno e qualche buona seduta di abbronzatura, Chechu e Moser hanno poi salutato la regione con un po’ di rammarico. Ma cosa ha sconvolto di nuovo la serenità della coppia nelle ultime ore?

Ignazio Moser di nuovo vittima di furto: l’accaduto e le sue parole ai ladri

I ladri tornano a colpire ancora una volta Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Non c’è proprio tregua per la coppia di ex gieffini che negli ultimi mesi è stata vittima di continui furti. Prima quello in casa, poi lo scooter ed ora invece, come lo stesso sportivo ha raccontato, si sono accaniti con la sua auto seppur il peggio sembra essere stato evitato appena in tempo.

Stando al racconto fatto dal vippone su Instagram infatti, i ladri hanno iniziato a portargli via il volante, quando lui si è accorto della loro presenza. Così dunque, ha parlato nelle stories spiegando l’accaduto ai follower. “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo…mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante. Poi sono arrivato e sono scappati“, racconta il fidanzato di Cecilia affermando di non averli visti ma di aver immaginato che sia andata così.

Non è mancato a questo punto un duro (anche se mascherato da un tono ironico) sfogo rivolto proprio a coloro che continuano a prendere di mira lui e la Rodriguez. “Allora visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina“. Un problema serio dunque che si spera abbia una fine ma che Ignazio cerca di affrontare con il sorriso.