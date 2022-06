Ignazio Moser, inedita confessione su Cecilia dopo 5 anni d’amore

Ignazio Moser concede ai fan un’inedita confessione sulla fidanzata Cecilia Rodriguez dopo 5 anni di storia d’amore.

Loro sono bellissimi e sono una delle coppie vip più amate in Italia. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono fidanzati nel 2017, quando i loro destini si sono incrociati nella casa del Grande Fratello Vip. Una storia che fin da subito è apparsa piena di passione, considerando anche che la bella sorella di Belen all’epoca era fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne.

Un vero e proprio colpo di fulmine insomma, che portò i due vipponi ad trovare una complicità speciale che è proseguita poi anche lontano dalle telecamere. “Chechu” è diventata così la musa ispiratrice dell’atleta e i due ad oggi sono più social che mai. Nonostante la loro storia faccia spesso parlare e li abbia praticamente fatti diventare inseparabili, non mancano i gossip che i due si trovano a dover affrontare quotidianamente, tra crisi possibili ed allontanamenti.

Le loro pagine Instagram però, rendono sempre partecipi e aggiornati i fan sulle loro vicende. Tra viaggi e partecipazioni ad eventi mondani, la Rodriguez e Moser appaiono spesso insieme in foto e video, come quando elegantissimi presenziano alle Premiere dei film in uscita o semplicemente si rilassano in casa. Nelle ultime ore però ha destato curiosità una rivelazione di Ignazio, dopo 5 anni di storia d’amore.

Insieme in montagna, Ignazio rivela che alla fidanzata è finalmente piaciuta

Naturalmente come dicevamo, gli ex gieffini sono praticamente inseparabili. Anche durante gli impegni professionali o gli appuntamenti sportivi di lui cercano sempre di essere l’uno al fianco dell’altro. Forse il motivo per cui questa storia sembra proprio andare a gonfie vele è anche una buona dose di ironia e divertimento che tra i due non manca mai. In questi giorni, scherzando sulle preferenze in fatto di viaggi della Rodriguez, il fidanzato ha svelato qualcosa in più.

L’ex ciclista ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera foto in cui bacia sulla guancia Cecilia, mentre sullo sfondo si intravede uno scenografico panorama naturale montuoso. Diciamo che probabilmente, non è proprio la vacanza ideale della stilosissima showgirl (di cui puoi imitare il look con questi consigli), considerando che lui nella didascalia ha scritto: “Alla fine la montagna le é venuta a piacere… o almeno fa finta“, insieme ad un cuoricino ed una risata.

Insomma, forse la Rodriguez preferisce le location balneari e più calde, in cui sfoggiare curve pazzesche e bikini da urlo con tanto di abbronzatura dorata annessa. Ma la certezza è che, quando c’è l’amore, si sta bene in qualunque posto. E Cecilia e Ignazio ne sono la dimostrazione!