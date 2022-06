C’è tutto il profumo del mare dentro questi spiedini mediterranei: imbattibili

Spada, gamberi, seppioline e polipetti, tutti dentro gli spiedini mediterranei che hanno il profumo del nostro mare

Gli spiedini fatti in casa hanno uno sprint diverso perché decidiamo noi come fare e come farlo.

Quando arriva l’estate, nulla meglio del pesce e per questo oggi proponiamo dei deliziosi spiedini mediterranei di mare in padella: spada, gamberi, seppioline e polipetti, come abbiamo fatto noi, oppure quello che volete voi. Il segreto è nella marinatura, da far agire per rendere più morbido e saporito il pesce.

Spiedini mediterranei di mare in padella, il trucco e la ricetta

Prima di passare alla ricetta, un piccolo trucco che serve sempre quando prepariamo gli spiedini. É vero che useremo pesci e crostacei diversi, ma la cottura deve essere uniforme. Quindi cerchiamo di avere pezzi più o meno della stessa dimensione.

Ingredienti:

2 fette di pesce spada

12 seppioline già pulite

16 polipetti

12 gamberi

2 spicchi di aglio

1 rametto di rosmarino

5 cucchiai di olio extravergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

1 limone

1 cucchiaino di paprica dolce

Preparazione: Spiedini mediterranei di mare

La prima operazione è quella di marinare il pesce spada. Quindi tagliamolo a cubetti, delle dimensioni giuste per i nostri spiedini mediterranei di mare, e mettiamolo in una ciotola. Poi condiamolo con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, il succo filtrato di mezzo limone e un pizzico di sale.

Poi togliamo ai gamberi sia la testa che il carapace, eliminiamo l’intestino infilando uno stuzzicadenti e aggiungiamo anche questi alla ciotola per farli insaporire. Infine passiamo sotto l’acqua i polipetti e le seppioline, tamponiamoli leggermente con della carta assorbente e aggiungiamoli al resto del pesce.

In una ciotolina mescoliamo 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva il resti del succo di limone e una presa di sale fino. Mescoliamo bene e versiamone 3-4 cucchiai sul pesce. Quindi aggiungiamo i due spicchi di aglio spellati e tagliati a fettine, insieme a qualche aghetto di rosmarino e al cucchiaino di paprica dolce. Lasciamo tutto a marinare per almeno 45-50 minuti in frigorifero, questo è il tempo giusto per avere un risultato perfetto.

Quando è passato il tempo dell’attesa tiriamo fuori la ciotola con il pesce, prendiamo gli stecchi per gli spiedini e cominciamo a montarli alternando polipetti, cubotti di pesce spada, seppioline e gamberi

Versiamo 1 cucchiaio di olio in una padella antiaderente, lasciatelo scaldare bene e poi appoggiamo gli spiedini facendoli cuocere per 3 o massimo 4 minuti su ogni lato, girandoli soltanto a metà cottura.

Quando sono pronti, sistemiamoli su un piatto da portata o un vassoio e condiamo con qualche cucchiaio di marinatura. Oppure possiamo metterla in una ciotolina e portarla in tavola in modo che ognuno si serva da solo.